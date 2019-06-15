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京东618电脑数码狂欢：爆款5折秒杀，抢笔记本618元神券

2019-6-15 23:14:11来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家6月15日消息 京东618年中购物节6月16日迎来高潮期，电脑数码主会场爆款直降千元，抢笔记本618元神券，爆款电脑5折秒杀。

会场名优惠详情
电脑数码主会场爆款直降1000元
超值单品会场超值好物等你挑
品牌盛宴会场抢笔记本618元神券
英特尔主会场九代酷睿游戏本上新
AMD主会场钜惠送好礼
影像生活会场大牌爆款5折抢
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