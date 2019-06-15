京东618电脑数码狂欢：爆款5折秒杀，抢笔记本618元神券

IT之家6月15日消息 京东618年中购物节6月16日迎来高潮期，电脑数码主会场爆款直降千元，抢笔记本618元神券，爆款电脑5折秒杀。
|会场名
|优惠详情
|电脑数码主会场
|爆款直降1000元
|超值单品会场
|超值好物等你挑
|品牌盛宴会场
|抢笔记本618元神券
|英特尔主会场
|九代酷睿游戏本上新
|AMD主会场
|钜惠送好礼
|影像生活会场
|大牌爆款5折抢
|电脑组件会场
|5折限量秒杀
|粉丝日秒杀会场
|爆款最高直降1000元
|镇店之宝会场
|领券满1000减100元
好价单品：
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