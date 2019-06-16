塑料污染多严重？全球人均每周"吃下"一张信用卡

塑料诞生之初，由于其拥有质轻、透明、耐磨、耐锈蚀、加工成本低等优点，一度曾被人们视为完美材料。然而，废弃塑料带来的“白色污染”问题越来越严重，甚至已经开始对人类健康造成威胁。

澳大利亚纽卡斯尔大学的最新研究表明，全球平均每人每周会将5克塑料摄入体内，相当于一张信用卡的重量。

这种塑料污染来自“微塑料”，即体积小于5毫米的塑料颗粒，它们正进入我们所吃的食物、所喝的饮水甚至呼吸的空气中。

海陆空都不能幸免

研究显示，全球平均每人每周摄入约2000个塑料微粒。这些微粒的来源多种多样，包括人造纤维、某些牙膏中发现的微珠，或者更大的塑料碎片，当它们被丢弃并暴露在自然环境中时，会逐渐分解成更小的碎片。

这些塑料微粒进入河流和海洋，可以被鱼类和其他海洋动物吃掉，最终成为食物链的一部分。如今，许多日常食品和饮料中都发现了微塑料的影子，比如水、啤酒、贝类和盐中。

很明显，微塑料已经成为全球性问题。即使各国清理了自家后院，也并非意味着它们能够确保安全，因为微塑料颗粒可能会通过其他来源进入。

纽卡斯尔大学的研究显示，最大的微塑料摄入来源是饮用水。仅通过饮用瓶装水或自来水，平均每人每周就会摄入体内1769粒塑料微粒。但这可能存在较大的地区差异，比如美国和印度自来水中微塑料含量是欧洲或印尼的两倍。

还有研究发现，美国人每年食用、饮用和呼吸入体内的塑料微粒数量在7.4万至12.1万个之间，而那些只喝瓶装水而不喝自来水的人，每年摄入的塑料微粒总量约为9万个。

贝类是人体摄入微塑料的第二大来源，平均每人每周会摄入182个微粒(0.5克)。研究显示，这是因为“贝类在被塑料污染的海洋中生活一段时间后，会被整个吃掉，包括它们的消化系统”。

虽然已经在空气中检测到微塑料，但研究表明，吸入量只占总体的很小一部分，但这可能在很大程度上取决于人们生活的不同环境。

研究人员指出，他们的研究建立在有限的证据基础上，也有局限性，包括缺乏有关关键指标的可用数据，比如微塑料在自然环境中的重量和分布等。

健康风险不确定

人们越来越关注微塑料对人体健康的威胁，但塑料污染的全面影响仍不清楚。英国国家海洋学中心的理查德·兰姆皮特教授（Richard Lampitt）表示，在不了解相关健康风险的情况下，很难评估塑料摄入率的影响。

兰姆皮特教授称：“塑料的危害存在很大的不确定性。塑料并不是一种危害特别大的材料，但它也有可能造成严重危害。不过，这需要对长期接触塑料的影响进行进一步的研究才能确认。”

但是，如果微塑料被证明会损害人类健康，那么将它们从环境中去除将非常困难。世界自然基金会国际分会的全球自然保护主任卡维塔·普拉卡什-曼尼（Kavita Prakash-Mani）说:“我们不能只是把它移走。因此，我们需要从根本上解决塑料污染问题，从一开始就阻止它进入大自然。”

普拉卡什-曼尼强调，当务之急应该是减少塑料的生产。全球每年塑料产量超过3.3亿吨，预计到2050年将增加两倍。普拉卡什-马尼说，为了解决这个问题，需要各国政府和企业就塑料和减排目标达成一项全球条约。