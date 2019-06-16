游戏订阅服务大战再现，谁能登上最后的铁王座

编者注：本文原作者为Julia Alexander。

随着关于下一代Xbox和PlayStation更多的细节出现，大家可能会认为在今年的E3展上，新型游戏机将成为重头戏。但相反，订阅服务反而成为此次的热门话题，因为目前看起来每个游戏机制造商和游戏发行商都希望改变游戏的销售方式。

每个主流游戏发行商都正在试图成为“游戏界的Netflix”——通过每月订阅服务来向玩家销售游戏。育碧（Ubisoft）正在推出自己的订阅服务UPlay Plus，Final Fantasy发行商Square Enix也希望推出这样的服务。微软花费数百万美元收购游戏工作室以试图在Game Pass上入驻更多的游戏类目；EA为PC玩家提供Origin Access，按月扣费；任天堂去年推出了Nintendo Switch Online，包含了很多经典的NES游戏，也是按月或是按年收费。

上面这些甚至还不包括新的基于云的服务，例如微软的xCloud，该服务能允许Xbox播放器在移动设备上以流式传输游戏；可以在任何设备上访问的云游戏机Google Stadia；索尼已经推出了自己的游戏流媒体服务PlayStation Now。Stadia和PlayStation现在都需要订阅，xCloud也可能提供订阅组件。

人们越来越希望体验游戏的方式与体验其他娱乐方面的方式相同，即可获得广泛的选择。随着越来越多的人转向数字游戏，对实体游戏的需求已经触底，这对像GameStop这样的超级连锁店产生了影响。Newzoo创始人Peter Warman等分析师表示，游戏行业也面临着缺乏“新鲜、创新的游戏项目来取代现有的传统类目”的挑战。为人们提供包括新版和旧版游戏在内的订阅服务解决了这个问题，并为出版商提供了一个持续的收入来源。

育碧平台和产品管理总裁Brenda Panagrossi表示：“转向订阅服务是为了满足玩家的需求，并使其更容易地接触到我们的游戏类目。”

电视和电影的流媒体战争已经出现在游戏中，而且有很多相似之处。就像Netflix、迪士尼、华纳媒体、NBC环球和Hulu之间的战争一样，游戏流媒体服务必须通过令人印象深刻的内容来证明为月费或年费付钱是值得的。

微软游戏负责人Phil Spencer表示，这也部分解释了微软游戏团队花了数年时间收购游戏工作室的原因。Spencer今年宣布，流行的独立游戏开发商Double Fine将加入微软。

Spencer表示：“我认为你会发现那些早期能够规模化并提供最大价值的东西将最终会成为长期的参与者。我不认为会只有一个，也不认为有100个不同的订阅成功。我如何建立自己的收藏呢？Game Pass就是获取大量内容的绝佳方式。”

相比于更多像育碧和Square Enix这样的公司开始考虑加入基于订阅服务的竞争行列，微软有一个主要优势：低成本。无论是游戏机上还是PC上的Xbox Game Pass都仅为9.99美元，这比育碧每月14.99美元便宜——事实上，14.99美元的玩家可以购买Xbox Game Pass Ultimate，这个项目结合了PC和游戏机上的游戏，并提供免费订阅Xbox Live Gold的在线多人游戏服务。而目前EA的Origin Access上可供选择的是每月4.99美元（或每年29.99美元），但它没有像Game Pass所提供的那样拥有那么广泛的收藏类目。

育碧的优势在于它与即将推出的云流媒体控制台Google Stadia的合作。育碧将于2020年在Stadia上推出UPlay Plus，为玩家提供超过40款游戏。这是Stadia第一次和第三方发行商之间的合作，但它不会是最后一次。谷歌似乎更多地依赖与第三方发行商的主要合作伙伴关系，而不是开发自己的游戏来吸引订阅者。Stadia首席执行官Phil Harrison本周初宣布，谷歌将开放托管其他发行商的订阅服务——这正是Stadia团队希望在自己价值9.99美元的Pro订阅上所能利用的方面。

根据主要发行商高层管理人员在会议期间提出的意见，显而易见的是订阅服务和流媒体已经成为每个人都在争夺的未来趋势。Square Enix首席执行官Yosuke Matsuda表示：“每个人都朝着这个方向前进，公司希望积极主动地考虑这些选择。”

“我们确实已经为微软的Game Pass提供游戏，”Mastuda说。“但最终，我们考虑的方向是拥有自己的渠道。”

如果这些评论听起来很熟悉，那是因为其他主要的娱乐业CEO都表达了类似的观点。迪士尼首席执行官Bob Iger在2018年9月表示，发展Disney+的流媒体必不可少。这会让迪士尼在由寻求特定体验的人们主宰的领域中拥有更多的控制权。Iger认为更多的公司会加入流媒体的潮流以跟上消费者需求的转变。他是对的，因为自那以后，近10个流媒体服务已经宣布推出或正在准备推出相关服务。

Xbox的Spencer对此十分同意。他说，自己并不“认为最终会有100个成功的订阅“，尽管感觉每个服务商都试图在推出。这就是为什么现在开始就规划是很重要的。

Spencer在谈论收购计划时表示：“我们认为能有大量游戏进入Game Pass是非常重要的。我们认为让第一方团队建立游戏以使该服务继续增长是我们未来的重要组成部分。”