渭南利之星奔驰车漏油，4S店称签保密协议就能退钱

IT之家6月16日消息 据陕西都市报消息，今年3月，王先生在渭南利之星奔驰4s店花46万购买了一辆奔驰e300l轿车。可没多久，在一次驾驶中，车的右前方突然“砰”的一声，然后强烈抖动。王先生赶紧联系4s店，可把车开到4s店后，店方既不检测，也不说修，直接就说给退钱，但要求王先生签一份和解保密协议。

据王先生表示，6月12日自己在高速上正在行车，突然车子右前方开始抖动，“嘭”的一声，随后下车发现车子漏油，车轮里面都是油。随后王先生驱车前往4S店，就出现了文章开头那一幕。

据西安利之星渭南分公司售后人员表示，“从公司来说这个是我们比较紧张，现在就是说我们来回购你的车，我们把车买过来，46万我们回购”。

利之星4S点售后经理称，可以直接退款，但要签保密协议；保密协议中明确规定，车主不得将事件所有信息透漏给任何人，包括发送到网络或者发给媒体等等。



不过王先生对直接换车一事却又不同的看法。王先生表示，“我就想知道我的车为什么坏了，开了七千公里为什么就会坏了”。当记者和王先生前往4S店里询问时，但对于保密协议一事，店内工作人员却显得讳莫如深。

当被问及保密协议一事是，店内销售人员称，“我现在没有办法具体回答你的问题，我能给你说的就是我今天早上刚回店里”。经过2小时等待，利之星市场部负责人出面给出解释。



该负责人表示，“我们这个不是保密协议，是和解协议，跟客户沟通一致后我们双方肯定需要有一个双方和解的东西”。听到这个回复，记者反问“您自己读一下这个（协议名称写着“和解及保密协议”）”，随后该负责人表示“这个的话，确实是我们的和解保密协议”。

至于王先生的车子为什么不检测就直接退款，这位负责人表示，“因为所有的车辆问题都是需要检测才能判定，但是因为我们现在是销售展厅，没有售后，跟用户沟通过把车辆运输到西安售后，把这个问题做好鉴定，最后我们才能出具体的检测报告”。

当被问及为什么在没有检测结果的情况下会选择高价回收该车辆时，该负责人回答称“我们是想提高客户的满足度，所以说积极跟他沟通处理这个事情”。

经调解，王先生与4S店双方达成一致，先将车子送检，然后根据检测结果做进一步的处理。