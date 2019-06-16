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天猫618省钱爆料：限时一元购每天三场，超值爆款低至3元

2019-6-16 11:08:26来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

天猫618现已进入高潮期，第二波红包和购物津贴今起正式可用，超级红包（点此领取）奖池加码。同时天猫发布省钱爆料榜单，每天三场一元秒杀，超值爆款低至3元，点此抢购

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• 天猫618省钱爆料

• 天猫官方热卖榜单

榜单优惠详情
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天猫超市包邮专区精选包邮好货
聚划算限量优惠榜不止买1送1
天猫超市超值好货榜精挑超值好货
618超值大牌榜
热卖直降千元
618实时热销榜尽享热卖宝贝
618大额优惠券榜优惠不止一点
618超级爆款榜极致性价比

• 2019天猫618理想生活狂欢节分会场入口一览

• 主会场 ，最高618元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 年中特卖会 | 聚划算 | 图书会场 | 全球尖货 | 文教乐器  | 汽车用品 |

• 数码电子类 - 数码电器主场 | 精品手机 | 电视家影 | 电脑办公 | 潮酷数码 | 数码配件 | 电脑周边

• 家用电器类 - 极智家电 | 厨电热水器 | 大家电 | 空调风扇 | 灯具安防 | 小家电 | 冰洗会场 | 厨房电器

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 女装主场 | 男装主场 | 男女鞋 | 内衣搭配 | 运动户外

• 美妆配饰类 - 生活个护 | 时尚箱包 | 手表眼镜 | 珠宝饰品

• 居家生活类 - 家居家纺 | 家具家装 | 办公家具 | 家装建材 | 全屋定制 | 精品家具

• 粮油冲饮类 - 粮油速食 | 健康自营 | 健康大牌 | 中外名酒 | 品质生鲜 | 休闲零食 | 进口生鲜 | 茶乳冲饮

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