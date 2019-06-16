反转：称中国窃取美国专利的参议员大骂华为是“专利流氓”

IT之家6月16日消息 美国参议员卢比奥，之前曾多次在推特发文称中国窃取了美国的知识产权。不过这位参议员的“想法”在得知华为向美运营商提出支付10亿美元的专利费用之后就发生了改变——现在，这位参议员大骂华为是“专利流氓”，还称华为的专利都是“没有依据”的。

在此之前，这位参议员的推特是这样的——“卢比奥公开谈论中国窃取知识产权”，并附带一个网址。

有意思的是，虽然这位参议员之前跟现在都不愿意承认华为的专利，但是彭博社的报道却不这么认为。彭博社在最近的一篇文章中承认华为的确拥有大量的“关键技术的专利”，且华为所拥有的“关键技术专利”还多达56492个，总专利数更是有102911个。

让这位参议员改变自己“想法”并大骂华为为“专利流氓”的事件发生于上周三。据了解，中国的华为技术公司已告诉美国最大移动运营商Verizon，这家美国电信运营商因使用华为230多项专利而要支付专利许可费。华为要求Verizon支付总计超过10亿美元的专利使用费。

华尔街日报早些时候报道称，华为一位知识产权授权业务高管在2月份写道，Verizon应当花钱“解决专利许可问题”。这位知情人士说，这些专利覆盖20多家公司销售的网络设备，其中包括主要的美国科技公司，但这些设备销售商将会赔偿Verizon。这位知情人士还称，华为曾直接接触过所涉及其中的一些公司。