十年后再次开箱 iPhone 3GS，依然惊艳

极客博物馆已经来到了第四十期，这一次iPhone终于来到了我们的节目中。首次亮相的是iPhone 3GS，这是苹果的第三代iPhone，发布于2009年6月8日。

在很多人心目中，iPhone 3GS或许不是史上最经典的iPhone机型，作为iPhone 3G的升级版，它确实缺少一些让人尖叫的改变，但iPhone 3GS对后续iPhone的影响是非常深远的影响，而它对于中国消费者来说也有着特别的意义。

发布十年后，极客之选淘到了一部全新未拆封的iPhone 3GS，我们也有机会重新开箱、体验这款经典iPhone。

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iPhone 3GS这块3.5英寸、480 x 320分辨率的屏幕现在让你用，你肯定是拒绝的。不过和当时的竞争对手相比，这块屏幕还是非常惊艳的。

还记得当时用iPhone 3GS的土豪朋友给我展示iPhone 3GS的屏幕自动旋转功能，我的心里那叫一个酸啊。对了，iPhone 3GS还是首款给屏幕增加疏油层的iPhone，现在已经成标配了。

其实当时触控屏智能机已经开始流行了，iPhone触控体验更好主要靠得是iOS的加成。iPhone 3GS出厂预置的是iOS 3系统，而极客之选手里的这部8GB iPhone 3GS是和iPhone 4同期推出的机型，内置的系统已经是iOS 4。

经过三代系统更新，iOS 4的易用度提高了很多，大家熟悉的app文件夹、后台多任务切换、自定义壁纸等功能就是在iOS 4时代加入的。

后面iPhone 3GS还可以一路升级到6.1.6。iOS 6时代系统层面就已经非常成熟了，这直接延长了iPhone 3GS的服役时间，我记得当时有人都用上了最新的iPhone 5，身边偶尔还能看到有人在继续用 iPhone 3GS。

因为性能配置的整体增强，iPhone 3GS比前辈们要流畅了不少，它名字中的「S」代表的正是Speed的意思，苹果当时在宣传时也热衷于用「最快最强」来形容它。

我们拿iPhone 3GS来「碰瓷」一下iPhone XS Max，十年过去了它的流畅度依然是可以一战的，给这个老家伙点个赞。

现如今iPhone已经成为了手机拍照的标杆之一，iPhone 3GS绝对是这个成就的起点。iPhone 3GS将像素提升到320万，同时还加入了自动对焦、视频录制等现在来看必不可少的功能，让手机拍照真正可用了起来。

iPhone 3GS开创了iPhone「S后缀」的产品升级策略，数字型号更新外观，S型号升级体验，直到最新的iPhone XS系列依然在遵循着这个规律。

一款全新外观的iPhone机型可以给你带来新鲜感，但一款带有「S后缀」iPhone或许会更容易让你沉迷苹果带来的体验，你是否也是在S机型「入坑」的呢？

iPhone 3GS对于国内消费者来说还有着极其特别的意义。

在iPhone 3GS发布的同年，中国联通开始引进销售iPhone 3G和3GS两款机型。自此开始，国内的果粉也能在第一时间用上最新的国行版iPhone了。

十年过去了，iPhone外观、配置已经改变了很多代，iPhone也从「极客之选」变成了「大众街机」，iPhone早已不再是当年手机市场初出茅庐的挑战者了，现在它也成为了被挑战的对象。

最后考考大家，这么多年过去iPhone有哪些产品细节从未改变呢？