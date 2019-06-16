国家计算机病毒应急处理中心监测发现十款违法App

IT之家6月16日消息 据新华社报道，国家计算机病毒应急处理中心近期在“净网2019”专项行动中通过互联网监测发现，十款违法有害移动应用存在于移动应用发布平台中，其主要危害涉及恶意扣费、隐私窃取和赌博三类。

这些违法有害移动应用具体如下：

1、《小历》（版本1.0）、《头像吧》（版本1.0）、《Pictu》（版本2.9.1）这三款移动应用在用户不知情或未授权的情况下，通过隐蔽执行、欺骗用户点击等手段，订购各类收费业务，导致用户经济损失，具有恶意扣费属性。

2、《Ramadan Wallpapers》（版本1.1）、《Charge and Sync Dock Reviews》（版本1.0）、《MayDayOnAir》（版本2.0.6）这三款移动应用在用户不知情或未授权的情况下，获取用户个人信息，具有隐私窃取属性。

3、《德汇科技》（版本1.2）、《特米科技》（版本1.2）、《天汇幼儿园家长端》（版本1.2）、《竞技欢乐牌—精品游戏》（版本1.0）这四款移动应用涉及赌博，通过押点数、斗牌、博彩等形式进行含有赌资往来的赌博活动，涉嫌违法并使用户存在财产风险。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先不要下载这些违法有害移动应用，避免手机操作系统受到不必要的安全威胁。其次，建议打开手机中防病毒移动应用的“实时监控”功能，对手机操作进行主动防御，这样可以第一时间监控未知病毒的入侵活动。