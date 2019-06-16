尼康将推出廉价版全幅无反相机，六七千元就能带回家

在如今这个随手拿出手机就能拍到不错照片的时代，相机这玩意儿可能真的是少数人才会“不辞辛苦”带在身边的拍摄器材。也正因为这种情况，现在的相机厂商也更乐衷推出一些价格平民、机器不低廉的产品，比如廉价版的全画幅无反相机等。近日，就有消息称，尼康今年将会推出一款廉价版无反相机。

据了解，尼康今年将推出的这款无反相机可能是全画幅相机，预计售价为100000日元，约合人民币6400元。如果尼康真的会有这么一款六七千元的全画幅无反相机出现，那么必然会对佳能EOS RP相机以及更多的APS-C画幅相机产生威胁。

从近期的BCN公布的日本市场全画幅无反相机销售情况来看，佳能EOS RP获得了不错的市场反响，由此可见，普通消费者从来不会拒绝又便宜又好的产品。而对尼康来说，面对索尼在无反相机市场的领先地位以及佳能的迅速崛起，尼康若不拿出一款性价比高的全幅无反相机出来，恐怕仅凭现在的Z7、Z6很难打出局面。

最重要的是，尼康本身在相机、镜头方面并不缺少经验，如果对目前的Z系列进行机身和功能的精简，完全可以制造出一款六千元的全画幅无反相机。对消费者而言，越来越多的机型出现，让我们的选择也更多，无疑是件好事。随着全画幅无反相机不断下探价格，唯一感到不快乐的，可能是APS-C画幅和M43画幅相机的制造商了。