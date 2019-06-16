肥宅天猫618大剁手：一小时买走140万支冰淇淋、15万罐百威啤酒

IT之家6月16日消息 从今天开始，各大电商平台进入618冲刺阶段，天猫618公布了今天的一组销售数据，中国吃货的战斗力被彻底点燃。

6月16日零点一启动，时令夜宵小龙虾的销量节节走高，仅红小厨天猫旗舰店一家30分钟内就卖出30万只小龙虾。鸡蛋方面，德青源天猫旗舰店只用2小时就卖出32万枚鸡蛋，销量是去年全天的十几倍。

海参、牛排等高档食材越来越受到中国吃货的欢迎。6月16日前两小时，新晋品牌康悦堂卖出5万只海参，牛排品牌大希地售出11.8万片牛排，约等于775头成年整牛、卖空26万㎡牧场。

除了禽蛋肉类，冰淇淋也成为肥宅们夏日必。数据显示，6月16日首个小时天猫共卖出140万支冰淇淋。网红国货冰淇淋钟薛高，5分钟成交超去年全天，1小时同比暴涨534%。今年4月新晋入驻的全球最大冰淇淋集团和路雪旗下冰淇淋品牌梦龙，1小时卖出近10万支。

啤酒也是吃货们在天猫618期间必囤货品。6月16日开售第45分钟，青岛啤酒成交额同比增长300%，并超越去年全天。第55分钟，百威啤酒成交额同比增长210%，并超越去年全天，一爆款单品卖出了15万罐。

中国人对白酒依然情有独钟，白酒用时6分钟成交额便超去年第一小时。其中，四川白酒品牌泸州老窖和郎酒，第一个小时的成交额同比增长分别高达476%、1539%。

另外，茶叶也开始成为养生一代年轻人的必备饮品，茶饮消费在天猫618实现大爆发。数据显示，白茶用时15分钟，成交额超去年全天、同比增长近800%，黑茶用时55分钟超去年全天、同比增长超170%。云南大益茶叶旗舰店，做了六年陈料烟霞普洱熟茶礼盒的预售首发，开售1秒即售罄2000饼。

商务部此前发布的报告数据显示，中国零食年产值达2万亿。6月16日开售仅1小时，天猫平台上费列罗卖出30万颗巧克力，M&M巧克力豆卖了8万斤，士力架成交额同比大涨406%。

在天猫618疯狂囤零食之外，这届吃货也重视保持口气清新。数据显示，6月16日首个小时，箭牌口香糖成交额同比大涨401%，益达口香糖累计热销350万瓶。