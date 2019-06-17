华为助力韩国运营商LG U+ 5G速率韩国排名第一

韩国5G用户突破100万人,三大运营商在大学街测试对比速率，比初期提升2~3倍，在新村·宏大等主要市区，LG U+超越了SKT、KT的速率，除了改善终端·通信网之间的对接，也有引进华为设备的影响。

4月3日,韩国首次启动了5G业务，6月10日韩国5G移动通信用户已突破100万人。同时，以首尔等首都圈为中心，韩国运营商所提供的5G业务也迅速完成稳定化工作，受到了不少人的关注。6月12-13日，在首尔主要大学附近实测5G速率，三大运营商的5G速率都超了300~500Mbps，用户只要在室外，不管走路或乘车都能稳定的接受5G信号。

Bench bee应用可以测出终端的下载速率（(Mbps），韩国三大运营商用该应用测出来的的速率都很快，速率为200~600Mbps，而去年韩国国内LTE的平均速率为150Mbps，这说明目前5G的最低速率高于LTE的速率。在延世大学的测试结果中，LG U+的速率提升最为明显。测试地点周围2km以内，用“Benchbee”测出来的平均速率也一样，LG U+为519Mbps，呈现最高记录，其后依次为SKT 309Mbps、KT 202Mbps。弘一大学的平均速率也是LG U+最快，为506Mbps。

“超低时延”可称为5G的特性，表现其作用的Ping速率也改善不少。Ping测试代表连接的时延。通常4G LTE的Ping包速率为20-30ms。运营商中唯有LG U+在弘一大学测试记录14ms、延世大学18ms，大大缩小了时延。

两个月前在3大运营商公司前测出来的5G速率结果呈现，SKT 300Mbps左右、KT 200Mbps左右、LG U+ 150~200Mbps左右。仅仅两个月的时间，LG U+较为稳定的、快速地提高了速率，并对LG U+的迅速发展也有不少评论。有些人分析，这是因为华为和其他厂商的设备之间存在性能差异而呈现了不同的结果，LG U+在首都圈使用的华为设备占90%。

还有些人分析，因为LG U+用V50 ThinQ 5G已经做了充分的优化工作，所以速率才会很好。据之前报道，早在今年年初，LG U+就联合华为，在韩国首尔完成超过1万站的5G基站部署。在江南区Golden Cluster的移动场景平均速率超过900Mbps。