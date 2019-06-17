内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

以色列公司Cellebrite称现可破解所有iOS 12.3设备

2019-6-17 7:12:04来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月17日消息 位于以色列的法证公司Cellebrite一直是执法部门努力破解移动设备安全以恢复证据的主要来源，该公司本周透露，使用其最新的通用取证提取装置（UFED），能够解锁任何运行iOS 12.3的iOS设备。

在UFED的网页上，Cellebrite公司称其是执法机构的唯一解决方案，能够“解锁并从所有iOS和高端Android设备中提取重要的手机证据”。

在iOS上，UFED Premium与运行iOS 7到iOS 12.3的设备兼容。UFED将作为“内部部署”工具出售，这意味着警方可以根据需要购买设备并自行使用。这种内部部署商业模式的一个问题是Cellebrite很难保护其技术，今年早些时候，Cellebrite的产品出现在eBay上，仅需100美元。

苹果公司一直在努力阻止Cellebrite和Grayshift等公司的工具。去年10月，由于苹果采取相应措施，Grayshift的GrayKey取证盒无法再解锁iOS 12设备。后来Grayshift又开发了一些工具，可以解锁“至少某些版本的iOS 12”。这两家取证公司正在互相竞争，Cellebrite本周公布的消息可能至少会赢回一些来自Grayshift的客户。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iOS 12.3

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有