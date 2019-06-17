以色列公司Cellebrite称现可破解所有iOS 12.3设备

IT之家6月17日消息 位于以色列的法证公司Cellebrite一直是执法部门努力破解移动设备安全以恢复证据的主要来源，该公司本周透露，使用其最新的通用取证提取装置（UFED），能够解锁任何运行iOS 12.3的iOS设备。

在UFED的网页上，Cellebrite公司称其是执法机构的唯一解决方案，能够“解锁并从所有iOS和高端Android设备中提取重要的手机证据”。

在iOS上，UFED Premium与运行iOS 7到iOS 12.3的设备兼容。UFED将作为“内部部署”工具出售，这意味着警方可以根据需要购买设备并自行使用。这种内部部署商业模式的一个问题是Cellebrite很难保护其技术，今年早些时候，Cellebrite的产品出现在eBay上，仅需100美元。

苹果公司一直在努力阻止Cellebrite和Grayshift等公司的工具。去年10月，由于苹果采取相应措施，Grayshift的GrayKey取证盒无法再解锁iOS 12设备。后来Grayshift又开发了一些工具，可以解锁“至少某些版本的iOS 12”。这两家取证公司正在互相竞争，Cellebrite本周公布的消息可能至少会赢回一些来自Grayshift的客户。