隐形眼镜该怎么戴？别让你的眼睛“遭了殃”

戴过框架眼镜的人都懂这份痛苦，虽然世界清晰了，但鼻梁开始疼了，一下雨镜片就毁了，想做运动害怕眼镜中途甩飞了，冬天从室外进到室内瞬间眼前一片模糊……隐形眼镜就解决了上面的所有问题。

“深藏不露”的隐形眼镜

隐形眼镜是一种薄镜片，直接放在眼睛表面，可以用来矫正视力。在2004年全世界就有约1.25亿人使用隐形眼镜，到2010年，戴隐形眼镜的人平均年龄31岁，其中三分之二是女性。

按照不同标准，隐形眼镜有多种类别，根据眼镜的不同材质，可以分为软性和硬性两种：

软性隐形眼镜，是由柔性塑料制成的，可以让氧气通过角膜。这种隐形眼镜都会有特定的更换周期，如日抛、月抛、半年抛、年抛。

硬性隐形眼镜，这种更加经久耐用，抗沉积，也更易处理，不易撕裂。

根据佩戴周期，可以分为长期型和单次型：

长期佩戴型可以是软性，也可以是硬性，每次摘除后，在不佩戴隐形眼镜的情况下至少要休息一晚，否则会对眼睛造成伤害。

单次型，也就是一次性隐形眼镜，根据FDA的定义，“一次性”是指一次性使用和丢弃。“日常佩戴”(DW)隐形眼镜的设计初衷是佩戴一天，然后在睡觉前取下。对于那些不经常戴隐形眼镜的人，或者在可能或不易更换隐形眼镜时(比如度假时)，一次性隐形眼镜很有用。

佩戴隐形眼镜可以矫正视力，通过矫正屈光不正，来帮助聚焦，呈现更加清晰的视觉。

球面隐形眼镜使光线在各个方向（水平、垂直等）均匀弯曲，这类眼镜通常用于矫正近视和远视。

托立式隐形眼镜的水平聚焦力与垂直聚焦力不同，因此可以矫正散光。一些球面刚性透镜也可以矫正散光。

我们常提到的美瞳，在美国被列为装饰性隐形眼镜，并不具备矫正功能，但同其他隐形眼镜一样，美瞳也可能会诱发并发症，包括眼睛刺激、发红、感染。

一些美瞳只是给虹膜上色，突出虹膜的自然颜色，还有的会完全覆盖虹膜，极大地改变眼睛的颜色。

近些年在东亚地区，包括中国、日本、韩国在内，圆形隐形眼镜非常流行，这种美瞳使虹膜周围有一圈深色区域，使虹膜的外观延伸至巩膜，佩戴这种隐形眼镜使虹膜看起来更大、更宽，眼睛像洋娃娃一样。

美瞳也不单单是中看不中用的“花瓶“，也可以有更直接的医疗应用。例如，一些隐形眼镜可以恢复受损或缺失虹膜的外观，并在一定程度上恢复虹膜的功能。

方便又不方便：磨人的隐形眼镜

每年约有5%的佩戴者会受到隐形眼镜并发症的影响，这在很大程度上是因为不正确佩戴或没有定期更换隐形眼镜导致的。

造成并发症的主要因素之一是隐形眼镜本身构成了氧气屏障，阻碍了角膜正常获取氧气。角膜需要持续的氧气供应，以保持完全透明和正常功能。在人们清醒时，角膜通常周围的空气中获取氧气，在人们睡着的时，角膜泽从眼睑后部的血管中获取氧气。

长期、慢性的低氧状态会导致角膜细菌粘附、微囊、角膜水肿、内皮细胞增多症、干眼症和近视。

长期佩戴(超过5年)隐形眼镜可能会降低整个角膜厚度，增加角膜曲率和表面不规则性。

一般来说，如果你正在使用多功能隐形眼镜护理液，至少每3个月更换一次隐形眼镜储存盒，或者按照眼科医生的指示更换。如果你使用含有过氧化氢的隐形眼镜溶液，一定要使用每个盒子自带的新的隐形眼镜盒，并按照包装上或里面的说明使用。

不是戴上隐形眼镜就万事大吉，眼镜脆弱又精致，不管是佩戴哪种眼镜，都要注意清洁和使用方法，爱护眼睛，人人有责。