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华为杨晓华：5G电力切片落地亟需解决三大产业断点问题

2019-6-17 7:17:12来源：C114中国通信网作者：-责编：嗜橙/实习评论：

在中国移动5G能源互联网联盟——5G能源专网论坛上，华为云核心网产业发展部高级总监杨晓华，发表主题为“5G确定性网络使能能源互联网”的演讲。

杨晓华在发言中首先简单回顾了智能电网演进史，阐述了以比特驱动瓦特、以ICT技术使能电网业务发展的重要性。以国家电网最新发布的“三型两网”战略为例，为了打造面向未来的能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网，对连接的泛在化和灵活性提出更高要求，而5G则是支撑连接泛在化的最佳无线技术选择之一。通过与国家电网、南方电网等业界龙头企业合作，华为总结出能源互联网对5G的Top技术需求包括：差异化QoS/SLA保障、确定性业务体验、高安全/隔离/可靠性、独立运维/运营能力；而网络切片是匹配上述需求的最佳解决方案之一，5G电力切片是能源互联网行业的刚需。

杨晓华在发言中指出，5G电力切片落地亟需解决三大产业断点问题，实现技术、商业和生态闭环。

首先，能源互联网需要一个有确定范围时延、丢包和时延抖动参数的确定性网络，华为5G DN以原生云、动态智能网络切片和超性能异构MEC为技术内核，致力于解决技术断点，实现“差异化+确定性”网络能力，使能能源互联网，其技术可行性已经在华为与南方电网、深圳移动合作的全球首个面向商用的5G电力切片外场测试中得到了初步验证。

其次，标准公网NSaaS（切片即服务）、公私专网混合切片、以及行业专网等不同潜在商业模式的探索同样是影响5G电力切片落地的关键因素，华为5G DN用完整的数字化服务框架，加速实现从生态分析到Use Case定义，从商业模式分析到上市的商业闭环，助力产业链上下游实现商业正循环，并在即将发布的全球首个5G电力切片商业可行性分析白皮书中进行了率先论证。

最后，为了推动5G电力切片端到端产业链的产业路标配套，华为5G DN还将立足于创新实验室+商业实验室两大平台，通过“云+联接+计算”3大能力开放、12大创新应用场景验证、1个生态暨商业运营中心、4类开发者发展和激励计划、N篇系列化商业白皮书等多种方式驱动开放合作，跨越生态断点，实现生态共赢。

5G确定性网络，以“差异化+确定性”网络服务能力，使能移动网络从传统的“尽力而为”到5G的“说到做到”。华为将联合全球领先运营商及行业伙伴，基于5G确定性网络，聚焦开创更多创新应用，为垂直行业的数字化发展开启全新的篇章。

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关键词：华为5G

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