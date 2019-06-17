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谷歌CEO：反垄断调查后果严重，可能损害美国科技优势

2019-6-17 7:20:43来源：新浪科技作者：德克责编：远洋评论：

北京时间6月17日早间消息，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）上周四接受CNN Business采访时表示，政府可能会对谷歌发起反垄断调查，他对此并不感到吃惊；他还警告说不要纯粹为了监管就对大型科技公司加强监管，这样做可能会出现许多无法预料的后果。

皮查伊说：“在欧洲我们碰到相似的情况，所以没有什么意外的。对于其它一些企业来说，可能审查有点新鲜。”他认为，AI等技术将会对国家安全生产深远影响，还会给社会其它领域带来冲击，就一个国家而言，成为这些前沿技术的领导者至关重要。

美国司法部与FTC将对谷歌、Facebook、苹果、亚马逊展开反垄断调查，分开行动。

皮查伊称，审查导致谷歌重新思考各种战略，包括潜在的收购交易。他详细解释称，好几次谷歌考虑收购，最终觉得不太可能成功，因为大家认为某一行业太集中，存在担忧。

当企业变得足够大，应该接受审查，皮查伊对此完全赞同。他还说：“审查是正确的，我们将以建设性姿态积极参与。”

皮查伊承认规模足够大有很多益处，例如，因为谷歌的规模很大，它可以向未来5-10年的技术投资，不需要担心短期利润；可能正是这个原因，大型科技公司才会积极向AI、量子计算投入巨资。

在对话中皮查伊还说：“有许多国家都想成为下一个硅谷，它们支持自己的企业。所以我们必须追求平衡。并不是说不能审查大企业，只是你要保持平衡，既要审查，又要确保自己的国家拥有成功的大企业。”

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关键词：反垄断谷歌Facebook

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