库克斯坦福演讲：科技公司应为“做坏事”担责任

6月17日消息，据CNBC报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（（Tim Cook））周日在斯坦福大学的毕业演讲中发出警告说，硅谷的科技公司需要为他们制造的“混乱”承担责任。

尽管库克没有提到这些公司的名字，但他在演讲中提到了数据泄露、侵犯隐私等字眼儿，甚至还提到了声名狼藉的初创公司Theranos。

库克表示:“最近，这个行业似乎因为不那么高尚的创新而变得更为人所知，那就是你可以不承担任何责任而获得荣誉。现在我们每天都能看到这种情况：数据泄露、隐私侵犯、对仇恨言论视而不见、假新闻毒害了全国的对话、用一滴血制造的虚假奇迹。”

库克接着说:“任何人都必须承认，这感觉有点儿让人疯狂，但如果你建起一个混乱的工厂，你就应该为其制造的混乱负责。”

库克在演讲中讨论了自己对数据安全的看法，同时批评了谷歌、Facebook和其他科技公司对待用户数据和隐私的方式，但像往常一样，他没有明确提到这些公司的名字。

苹果宣称隐私是iPhone的一项关键功能，最近还发布了一项专注于隐私的登录功能，与谷歌和Facebook竞争。

库克对斯坦福大学的新毕业生们说，数字监控威胁到创新，“在硅谷开始之前就要阻止这种行为”。

库克在演讲中说：“如果我们认为，生活中的一切都可以被聚合、出售，甚至在黑客攻击事件中被泄露，这是正常且不可避免的，那么我们失去的不仅仅是数据，我们还失去了做人的自由。”

库克演讲的其余部分触及了其他主题，包括如何留下遗产，以及对学生们如何走自己的路提出建议。

今年1月，库克呼吁美国联邦贸易委员会(FTC)成立所谓的“信息交换中心”，让人们能够追踪和删除公司持有的个人数据。