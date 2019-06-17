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Facebook将增加全球广告支出以恢复声誉重建信任

2019-6-17 7:41:22来源：新浪科技作者：新浪美股责编：嗜橙/实习评论：

Facebook表示该公司正在增加全球广告支出，以重建信任。此前，该社交网络巨头在隐私问题上的一系列失误和其他争议损害了其声誉。

Facebook营销总监安东尼奥-卢西奥（Antonio Lucio）表示，这一举措可能使该公司的广告支出增加一倍以上。“毫无疑问，我们犯了错误，我们正在一个接一个地解决问题。”卢西奥说。

卢西奥说，Facebook已经开始努力重建与消费者的信任。该公司最近重新设计了其移动应用程序和网站，从一个开放的公共论坛转向一个更私密的网络，在封闭的群组中进行加密通信。去年，该公司播出了一场耗资巨大的道歉广告，以修复其在人们心中的形象。

Facebook正受到美国政府越来越严格的审查。美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）一年多前开始对该公司的隐私做法展开调查，此前有报道称，数千万用户的个人信息不恰当地落入了数据公司剑桥分析（Cambridge Analytica）手中。

卢西奥说，全面调整面向消费者的策略可能会在两到三年内使Facebook的广告支出增加一倍以上。Facebook拒绝透露其广告支出，但广告跟踪公司Kantar估计，Facebook去年在美国投放了3.82亿美元的广告，远高于2017年的5000万美元。

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关键词：Facebook

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