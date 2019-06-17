京东6.17领券指南：运动大牌狂促最后1波，15大会场皆神价

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运动大牌：（运动主会场可领神券）
|活动
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|运动主会场
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|5折直降会场
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|adidas
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|ASICS
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|New Balance
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|PUMA
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|Timberland
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|The North Face
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京东618活动会场：
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|主会场全品券
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|外设199-100元券
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|男装618-300神券
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|领618元PC数码券
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|4980-618/2980-150元手机券
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|159-30元生鲜券
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|超市24张券
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|49-2/299-8元白条券
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|105-5/200-10元PLUS全品券
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|499-150/299-100元耳机券
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|6000-618/999-50元家电券
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|980-200/4970-500元电视券
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|大牌相机5折券
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|300-60/600-120元运动鞋服券
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618京东特惠指南，好价新低：
|厂商
|大促活动
|小米
|1.5匹1级能效空调1698元
|华为
|直减600元+6期免息
|一加
|一加7 Pro现货+免息
|三星
|立省2300元
|魅族
|魅族16s低至2699元
好价单品：
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