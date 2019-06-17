荣耀20手机14天国内销售破百万：打破荣耀旗舰最快销售纪录

IT之家6月17日消息 今天上午，荣耀手机官方发布荣耀20手机的最新战报——

新征程！新纪录！ #荣耀20#14天国内销售破百万，打破荣耀旗舰最快销售纪录！

作为荣耀2019年上半年旗舰手机，荣耀20系列一经发布便备受消费者的青睐，根据荣耀赵明6月13日晒出的“荣耀618”战报显示，在天猫平台，截至6月12日24点，荣耀20获6月12日天猫手机单品销量冠军；荣耀20获6月1日-6月12日天猫手机2000-3000元档累计销量&销售额双冠军。

荣耀20系列搭载了麒麟980处理器，支持GPU Turbo 3.0，虚拟9.1环绕声，内置全新EROFS文件系统，搭配最大8GB内存、最大256GB存储。荣耀20 Pro内置4000mAh电池，荣耀20则内置3750mAh电池。

除了强悍的硬件加持以外，荣耀20系列还搭载了五大全球领先的自研新技术，包括Link Turbo全网络聚合技术、方舟编译器、YOYO、超级蓝牙、超级NFC。

价格方面，荣耀20 8GB+128GB版本售价2699元，8GB+256GB版本售价2999元，目前新机已经现货开售，拥有幻影蓝、幻夜黑、冰岛白三种配色。

荣耀20 PRO将于6月18日0点正式开售，目前在京东平台已有超过15万人的预约量。