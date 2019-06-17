雷霆世纪觉醒系列游戏主机明日零点开售：九代酷睿，4699元起

IT之家6月17日消息 雷霆世纪觉醒系列游戏主机6月18日零点首发开抢，全系搭载英特尔酷睿九代处理器，最高搭载英伟达RTX2060显卡。

雷霆世纪觉醒系列主机品牌游戏台式机采用太空科幻战舰造型，体积为30L，有着42处刀锋设计，有着硬朗的外观；前面板有激光镭雕RGB灯带，采用均光工艺打造柔和的氛围灯效；采用实体按键，灯效可以一键切换。

尺寸方面，该机箱大小为445×175×420mm，散热采用Frost Giant寒霜巨人散热系统，可针对不同部件的发热量设计有效散热方案，前面板采用折线镂空散热，侧面板采用矩阵式孔式散热，此外后置8/9cm系统风扇加装支持。

配置上，雷霆世纪觉醒系列均采用大容量M.2 NVMe SSD，速度为传统SATA机械硬盘速度的10倍左右；据官网信息显示，512G M.2 NVMe SSD速度最高可达2000MB/秒，1T M.2 NVMe SSD速度最高可达1800MB/秒；此外，全系采用英特尔B360芯片组主板，搭载Windows10操作系统，可享三年硬件上门服务和三年主要配件保修。

雷霆世纪觉醒X2A游戏主机搭载英特尔酷睿i5-9400六核处理器，采用英伟达GTX1660显卡，8G内存（DDR4 2666）和512GB M.2 NVMe SSD，售价为4699元。点此购买

雷霆世纪觉醒X3A游戏主机搭载英特尔酷睿i5-9400六核处理器，采用英伟达GTX1660Ti显卡，8G内存（DDR4 2666）和512GB M.2 NVMe SSD，售价为5099元。点此购买

雷霆世纪觉醒X5S游戏主机搭载英特尔酷睿i7-9700八核处理器，采用英伟达GTX1660Ti显卡，16G内存（DDR4 2666）和512GB M.2 NVMe SSD，售价为6799元。点此购买

雷霆世纪觉醒X6S游戏主机搭载英特尔酷睿i7-9700八核处理器，采用英伟达GTX2060显卡，16G内存（DDR4 2666）和1TB M.2 NVMe SSD，售价为7799元。点此购买

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