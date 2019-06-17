漫威主题乐园已经开始动工，计划明年开放

迪士尼宣布，位于加利福利亚州迪士尼乐园已经获得当地建筑许可，开始推进全新的复仇者联盟主题乐园项目。这将是迪士尼乐园度假区在开启星球大战主题乐园之后，另一个被全力推进的新主题乐园计划。

迪士尼乐园度假区冒险乐园计划在2017年首次公布，迪士尼希望建设一个以超级英雄为主题的景点，并计划明年向公众开放。目前加州迪士尼乐园已经关闭了部分区域，并建起了标志性围墙，意味着漫威主题乐园已经开始动工。

从现在的建筑许可项目看来，新主题乐园将包括零售店、卫生间、游客迎宾设施以及主题建筑，并且随着工程推进，后续建筑申请也可能随着项目推进而申请开发。

目前关于漫威主题乐园的细节知之甚少，之前泄密曾暗示将以蜘蛛侠为中心，与此同时不包含漫威关键词。因为根据迪士尼2009年收购漫威签署的许可协议规定，漫威品牌不能出现在任何主题乐园上。相反，复仇者联盟则可以尽情使用。

显然迪士尼并不是太关心这项协定的约束，在《复仇者联盟：终局之战》后，多数观众对复仇者联盟本身更为关注，反而弱化了漫威品牌。在月底《蜘蛛侠：英雄远征》上映后，漫威电影宇宙第四阶段剧情将正式拉开序幕，主题乐园无疑会更好的起到推波助澜和吸金作用。

重点是，根据迪士尼规划，在加州迪士尼乐园扩建复仇者联盟主题乐园的同时，香港迪士尼乐园（2023年），巴黎迪士尼乐园（2020年），以及佛罗里达州的迪士尼乐园（2021年）均会有漫威相关的扩建计划。是的，即使身处国内，我们同样也有机会逛上全新的复仇者联盟主题娱乐设施。