Google 推出了一个游戏生成器，让不会编程的人也能自己设计游戏

从像素时代开始，很多游戏就有「自定义模式」，它允许玩家将一些基本元素组合，制作出独特的关卡设计。这种玩法后来被《我的世界》发扬光大，超高的自由度让每个玩家都成了「创世神」，只要你想象力足够丰富，动手能力足够强，就可以在游戏世界里建造出任何东西。

最近 Google 也推出了一款叫做《Game Builder》游戏，你不仅能在里面随意建造物体，更可以通过引导设计出一个完整的游戏。它不需要你有任何编程基础，只要通过简单的卡片组合，就能实现复杂的交互逻辑。

是玩家，也是「上帝」

《Game Builder》目前已经在 Steam 上架，支持 Windows、Mac 平台，它的本质就是一款游戏。你可以新建一个项目，根据引导学习如何设计一款游戏。初始角色是一个机器人，你可以用 WASD 控制移动，空格键跳跃，Shift 加速。

遇到更高的台阶怎么办？以一个玩家的角度，当然是想办法去学习二段跳，或者踩在其它物体上进行跳跃。在《Game Builder》里，你除了是一个玩家，也是游戏设计师，可以站在上帝视角对游戏世界进行各种改动。

▲不用代码，拖动卡片就能实现复杂交互

界面顶部有 Play 和 Build 两个按钮，切换到 Build 可以进入建造模式。点击选中机器人，在 Logic 中找到 Player Control，调整 Walk and Jump 的 JumpHeight 参数，现在你的人物就可以跳得更高了。

在引导模式中，《Game Builder》会用游戏的方式引导你吃星星，沿途学习基本的游戏设计知识。你可以按 V 切换第一人称视角、第三人称视角、俯视视角，以此体验 FPS、RPG 等类型的游戏。

利用 If-Then 逻辑可以让角色与其它元素产生交互，冲撞树木使其变红，攻击敌人使其掉血。这些交互看似简单，实际在设计游戏时需要用代码实现，而《Game Builder》把这些复杂的操作简化成了卡片交互，只要拖动相应的卡片，选择触发动作和反馈方式，就可以创建复杂的交互逻辑。

人人皆是云玩家，云设计师

《Game Builder》的设想是让没有编程基础的人也能通过拖动卡片，设计出自己想要的游戏。它们将游戏中所需的各种要素都简化成了一个个卡片，移动、生命值、攻击、治疗药水，十分丰富。

为了让初学者更容易上手，《Game Builder》在主菜单页面提供了卡片 Demo，你可以控制机器人与游戏中的元素产生互动，旁边文字标明了这个行为会产生何种后果，以及它是怎么发生的。

Google 之前针对 3D 艺术家推出了 Poly 平台，用户可以上传和下载 3D 模型，这些模型现在可以直接用到《Game Builder》中。游戏建造还支持多人模式，你可以与朋友共同建造一个游戏世界。

《Game Builder》的更新文件中出现了 YouTube Textures 的信息，与云游戏平台 Stadia 的实现方式刚好吻合。Google 很可能是在用这种方式，让更多人参与到游戏创作中，而不仅仅是作为「云玩家」。