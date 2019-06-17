调查：美国低收入人群越来越依赖智能手机

就拿访问互联网这事来看，穷人和富人之间的差距已经越来越大。

皮尤研究中心最新的研究报告表明：在美国，主要是收入较高的人群在使用家庭互联网，而那些年收入低于3万美元的人越来越依赖智能手机。

总体来看，使用家庭互联网的人数在上升；但与前几年相比，较大比例的低收入人群正在把智能手机当作自己上网的唯一途径。

今年，在收入低于3万美元的美国成年人中，有26%的人表示自己是“单一智能手机”互联网用户，而这一数据在2013、2015、2016分别是12%，20%和21%。在收入为7.5万美元的人群中，该数据仅为6%，与2013年的5%相比基本没什么变化。

这一比例在西语裔美国人和黑人中也比较高。从2019年的数据来看，成年人中，有23%的黑人和25%的西语裔美国人都只使用智能手机，不使用家庭宽带。需注意的一点是，这些数据都表明人们对智能手机的依赖性略低于2018年。

“我觉得，虽然从整体上来看，人们对智能手机的依赖性有小幅下降（3个百分点），但在低收入者、黑人或西语裔美国人中‘单一智能手机’这一现象却很常见。”皮尤的高级研究员Monica Anderson说，“并非所有的子群的变化都具有统计学意义，因为2019年的数据样本量小于2018年的样本量。”

2019年，从接受调查的美国成年人来看，92%使用家庭互联网的成人年收入超过7.5万美元，而其中有56%的人年收入低于3万美元。

这种差异是某些网站能在移动浏览器上正常运行的关键，如政府服务或招聘网站。实际上，美国政府的报告显示，人们越来越多地通过智能手机来获取联邦服务，并且在2018年，美国已经通过了Connected Government Act（联网政府法案），要求联邦政府提供移动友好型网站。使用智能手机作为连接互联网的主要方式还存在一些其他问题，比如不能填写类似于申请工作需要用的表格。智能手机不能同时处理多个任务，也不能安装或使用个别专用软件，其中包括潜在的教育工具或一些针对年轻学生的门户网站。

幸亏科技使得智能手机拥有了与笔记本或台式相似的功能，否则低收入者将会因此而困扰。