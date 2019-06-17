台湾宸鸿光电退出JDI纾困投资者财团

6月17日消息，据国外媒体报道，苹果供应商日本显示器公司（Japan Display Inc.，简称JDI）周一表示，台湾地区企业宸鸿光电已退出纾困投资者财团。

台湾触控板生产商宸鸿光电(TPK Holding)已经退出计划注入现金以挽救Japan Display的投资者财团。宸鸿光电也是苹果公司的供应商。另外，两位知情人士称，虽然台湾金融公司富邦集团没有表明是否退出，但退出的可能性很高。

Japan Display表示，仍预计从一个投资者财团获得价值至多800亿日圆（约合7.37亿美元）的救助。日媒称，Japan Displa计划以剩下的1家中国大陆企业为中心推进谈判，但前景不容乐观。

JDI曾于今年4月12日宣布，与来自中国大陆与台湾地区3家企业联盟就最多800亿日圆的金融支援达成协议。但是，之后该企业联盟相继宣布，将再详查JDI业务前景，推迟做出金融支援所需的决定。

JDI上月发布的2018财年（截至2019年3月31日）合并财报显示，最终损益为亏损1094亿日元（约合人民币68.5亿元），连续5年亏损。

智能手机厂商转向使用有机发光二极体(OLED)面板，以及大陆LCD面板厂商产能增加等等原因，使得JDI面临严峻的经营环境。JDI因为转往OLED面板的步伐较慢，错失了许多苹果订单。

JDI希望获得外部投资，并计划把获得的资金投入日本国内工厂，扩大OLED（有机发光二极体）面板产能。JDI是一家整合索尼、东芝与日立的中小型显示器部门而成的显示器制造商。