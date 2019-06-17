格兰仕发声明：拜访拼多多以来，在天猫搜索出现异常

新浪科技讯6月17日下午消息，格兰仕今日在其公众号上发布《关于格兰仕在天猫平台出现搜索异常的声明》称，自5月28日格兰仕拜访拼多多以来，格兰仕在天猫平台的搜索端陆续出现异常，导致正常销售遭遇严重影响。

格兰仕方面表示，发现异常后，通过各种方式与天猫沟通，但异常问题至今尚未得到解决。到目前为止，格兰仕认为至少是天猫业务层面上的不作为，希望引起天猫高层的足够重视。

格兰仕呼吁，“店大不能欺客，社会各界应当维护公平营商环境，消费者才是我们共同的衣食父母。”

以下为格兰仕声明全文：

自2019年5月28日格兰仕拜访拼多多以来，格兰仕在天猫平台的搜索端陆续出现异常，导致正常销售遭遇严重影响。发现异常后，我方通过各种方式与天猫沟通，但异常问题至今尚未得到解决。到目前为止，我方认为至少是天猫业务层面上的不作为，希望引起天猫高层的足够重视。

我方认为，天猫作为知名企业，具有足够技术能力维护平台的正常运作，应当履行“让天下没有难做的生意”的理念，并持续为消费者提供公平、开放、自由的消费选择。鉴于电商的销售特点，此次不仅于618促销期给包括格兰仕在内的众多持份者带来重大损失，而且可能对双方后续业务开展产生难以估计的实质性影响。

对此，我方深表不满。

自天猫成立以来，双方的合作不断深化。为了备战618促销，我方及合作伙伴在天猫平台备货超过20万台，并积极配合促销活动，但这些努力如今均化为泡影。

在此，我方谨向所有因此遭受不便的消费者致歉，并建议选购格兰仕产品的广大消费者暂时前往正常销售的平台购买。我方将继续竭力与天猫沟通，直至异常问题得到解决。

我方同时严正呼吁：店大不能欺客，社会各界应当维护公平营商环境，消费者才是我们共同的衣食父母。

广东格兰仕生活电器商业有限公司

2019年6月17日