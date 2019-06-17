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任正非：遭受打压不会阻止华为前进的步伐

2019-6-17 14:46:56来源：网易科技作者：静静责编：沧海评论：

网易科技讯6月17日下午消息，华为创始人任正非与两位美国互联网思想家尼古拉斯·尼葛洛庞帝（Nicholas Negroponte）、乔治·吉尔德(George Gilder)在华为总部深圳进行了深度对谈。

在谈到“美国不给华为提供相关设备”话题时，任正非表示一直以来美国公司都是富有良心的，这次的事件不是发自他们的本心，而是被迫的。

但是，我们没有想到，美国打击我们华为的决心如此之大，范围之广；但是这些阻扰不了我们前进的步伐。”任正非表示。

他补充道：“公司发展的很快很高的时候，会在市场上遇到竞争，但我们没有想到美国打击华为的决心这么强硬，我们没有想到美国打击我们的面如此之宽，不是零部件，我们甚至不能参加一些组织。不过我们认为这些不会阻止华为前进的步伐。就像那个烂飞机一样，我们的心脏还保存的很好。”

今年5月16日，美国商务部工业与安全局（BIS）将华为列入所谓“实体清单”，这意味着，没有美国政府的许可，华为无法向美国企业购买元器件等产品。

在谈到“华为如何面对现在的困境时”，任正非表示，中国在工程的创造上是最强的，但在基础研发方面还是需要向西方学习。如果这次华为财务上受到打击，也不会减少在研发方面的投入，以及在非洲等艰难环境过的资助。

尼古拉斯·尼葛洛庞帝（Nicholas Negroponte）认为，现在美国用一些方法来针对华为，华为必须要觉醒并作出反击，这也正是华为的机会；但同样也是个挑战。因为现在世界已经有了很大改变：合作是必须的。“没有人可以拥有全部的技术和知识，知识是一个基础，合作也应该更加的光明。”

乔治·吉尔德（George Gilder）1939.11.29.出生于纽约,是当今美国著名未来学家、经济学家，被称为“数字时代的三大思想家之一”。上世纪80年代，他是供应学派经济学的代表人物，90年代，他是新经济的鼓吹者。他是《福布斯》、《哈佛商业评论》等著名杂志的撰稿人。

尼古拉斯·尼葛洛庞帝（Nicholas Negroponte）出生于1943年，是一个美国计算机科学家，他最为人所熟知的是麻省理工学院媒体实验室的创办人兼执行总监。

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关键词：任正非华为

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