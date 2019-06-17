今年的E3展上，我们看到了一些游戏领域的未来。

北京时间6月10日凌晨4点，洛杉矶微软剧院，随着演示屏上最后10s倒计时结束，e3游戏展正式拉开了帷幕。

e3游戏展全称电子娱乐展览会（Electronic Entertainment Exposition），由于其巨大影响，在全球电子娱乐产业中有着至高无上的地位，被誉为“电子娱乐界一年一度的奥林匹克盛会”。

由于每年的e3都会有大量的新作预告演示，和各种官方游戏情报，因此e3不仅是各大游戏厂商秀肌肉的重要场所，更是全球无数玩家狂欢的盛宴。

截至6月12日，e3展前发布会相继结束，除了索尼今年宣布不参加e3，其他主流厂商们也都在这场年中考试中交出了自己的答卷。

巨硬天下第一

今年打头阵的微软，发布会上公布的信息无论是量还是质都堪称近几年来最佳。

第一方游戏方面，微软之前收购的一众工作室开始出产成果。黑曜石娱乐工作室带来了科幻风格第一人称射击游戏《天外世界（Outer World）》，忍者理论工作室则带来了一款4V4对战多人游戏《bleeding edge》。备受好评的《奥日与黑暗森林》推出了续作——《奥日与精灵意志》，废土系列也在时隔6年后迎来了续作《废土3》。

▲奥日与精灵意志

第三方游戏阵容也堪称豪华，不仅有《无主之地3》的最新预告，传闻已久的制作人宫崎英高与《冰与火之歌》作者乔治马丁合作开发的新游戏《Elden Ring》也放出了一小段预告。最重磅的当属波兰开发团队cd project的新作《赛博朋克2077》在发布会上正式公布了发售日期，游戏将于2020年4月16日推出，并已于xbox和steam平台开启预购。

▲赛博朋克2077

除了游戏内容上的发布，本次微软e3展前发布会上还有一些引人瞩目的服务和硬件。微软这次在发布会上着重强调了X box game pass服务，购得xgp服务的玩家每月可以畅享数十款游戏，其中不乏《古墓丽影》《地铁》等3A大作。硬件上，微软发布了二代精英手柄，从手感到续航各方面较一代均做出了优化。在发布会的最后，微软公布了下一世代的新主机，新的XBOX主机代号“Project Scarlett”，将搭载AMD全家桶，包括基于Zen 2架构的CPU以及RDNA架构的Radeon定制显卡，性能将比XBOX One X强上4倍，支持最高8K分辨率游戏，以及最高120帧的画面帧数（当然二者不可兼得），此外还支持光线追踪技术。新主机将于2020年圣诞节前后发布。

任天堂是天

任天堂的发布会一向都是全场最重要的焦点之一，本届的E3直面会，也是让人惊喜满满。

首先是任天堂最强的第一方作品，早有预告的《路易吉鬼屋3》公布了新的预告，并宣布定于今年内发售。万众期待的大IP塞尔达系列的新作品《塞尔达传说织梦岛》放出全新预告，详细演示了Gameplay内容，并展示了自制关卡模式。预告中也正式宣布本作将于9月20日推出。叙事驱动的战略模拟游戏《火焰纹章风花雪月》放出了最新预告，本作将于7月26日正式发售。著名的动物之森系列时隔七年推出新作《动物之森新地平线》。

除了这些第一方，任天堂还与其他第三方厂商合作，引进了一批优质的作品，如与SE合作的《勇者斗恶龙11S》，白金工作室新作《星辰之链》，与KONAMI合作推出的魂斗罗系列新作《魂斗罗Rogue Corps》。值得一提的是，近年来最为成功的RPG游戏《巫师3》也登陆了NS平台，虽然由于机能限制，画面表现并不尽如人意，但优秀的游戏素质结合NS平台的便携性还是让许多玩家对此充满了期待。

任天堂在发布会的最后宣布了一个ONE MORE THING——《塞尔达传说荒野之息》的续作公布。虽然还未有任何发布情报的公布，但仅仅宣布了其存在就让一众玩家兴奋不已。作为ns发售护航的作品，凭借优秀的游戏设计，在斩获了诸如TGA最佳游戏奖项的同时，更被许多玩家成为“本世代最伟大的游戏作品”而作为游玩平台的ns，销量也一路水涨船高。荒野之息续作的宣布无疑是本次任天堂发布会的最大惊喜。

除了微软，任天堂两家大厂，剩下的厂商也各自有亮点。

最近口碑滑铁卢的Bethesda，与明星制作人三上真司一起推出了新作《GhostWire Tokyo》，预告片十分引人，东京一阵阵消失的人们，吊足了观众胃口。

育碧则在发布会上也公布了旗下知名IP《看门狗》和《幽灵行动》的续作消息，并公布了他们的全新订阅服务Uplay+。

通过这次E3我们看到了一些可预见的趋势主机御三家

• 主机御三家

虽然索尼并未参加本次E3，但实际上这本身就代表着索尼在主机游戏领域强大的话语权。

在PS4和XBOX ONE这代主机已经迈入生命周期尾声的当下，索尼与微软的决策都对下个世代主机的竞争至关重要。截止19年4月，PS4的销量已经接近一亿台，而XBOX ONE的销量仅仅突破四千万台。毫无疑问，索尼在本世代与微软的竞争中取得了压倒性的胜利。而业界普遍认为，索尼胜利的原因在于其优质且源源不断的独占作品，不论是《战神》《神秘海域》还是《地平线：黎明时分》，近几年的索尼独占作品几乎无一例外取得了口碑和销量的双丰收。而由于索尼的扶持，培养出的一批能够出产高素质3A大作的第一方工作室，连带已经取得成功的这些游戏的IP们，索尼毫无疑问，手握着下个世代主机竞争赛道的VIP入场券。

而微软这边，在X BOX ONE与PS4竞争失败的阴影下，也逐渐吸取了教训，学习着老对手的长处。X BOX在刚发布时肩负着微软“家庭娱乐中心”的使命，游戏主机只是它的主要功能之一。

而在今年E3，我们能明显感受到微软游戏部门话语权的增强：到处收购第一方工作室，并大力扶持自家独占IP，微软在找补着与索尼的差距。与此同时，微软也在自己擅长的方面更精进一步，从PLAY ANYWHERE要建构的X BOX娱乐生态圈到Project xCloud所要涉及的云游戏，再到精英手柄二代，无不体现着微软在技术，软件，外设方面的硬实力。

任天堂直到17年初自家新主机switch发售前还一度颓靡，但在SWITCH发售后，配合着诸如《塞尔达传说荒野之息》等优质的第一方护航大作，一度业绩暴涨，股价高升，而18年发售的Nintendo Labo则探索了与传统主机截然不同的游乐方式，这表明任天堂和索尼微软可能不完全在同一条赛道交锋，任天堂不追求高画质，高帧数，就如任天堂前社长岩田聪所言：“电视游戏应该就只是一个东西——乐趣，所有人的乐趣。”创意与乐趣是任天堂的核心。可以预见的是任天堂的SWITCH还将保持一段时间的生命周期，但面对索尼与微软下一世代主机的竞争，任天堂或许也会有一定的应对策略，例如……Switch pro?

• 4k60帧将成为主流

在本世代，4K60帧的技术规格便已经在高端主机上初现端倪，微软的X BOX ONE X与索尼的PS4 PRO，大部分游戏虽不能同时支持4K与60帧的显示效果，但也广泛普及了4K与60帧的技术概念并教育了用户。

而这次微软E3展前发布会除了游戏内容之外，公布的最重要的信息无疑是下一代游戏主机“Project Scarlett”，从发布会给出的信息来看，新一代主机的性能大大加强，在显示技术，内容生态等方面都已逐渐成熟的今天，玩家的眼光也越来越刁钻，4K60帧在新世代主机成为标配应该几乎是没有争议的。索尼方面，据相关人士爆料，其下一代主机“PS5“也将采用AMD平台的处理器，性能虽不及Scarlett，但也同样支持4K60帧的规格。

• 云游戏与订阅制

利用高速网络实时传输数据到云端的处理器进行运算，再将渲染好的画面反馈至玩家的屏幕端的技术，以此来实现的游戏体验被称作云游戏。

不论是老牌游戏厂商微软的xCloud，还是新入局的互联网巨头Google推出的Stadia，连不是平台方出身的Bethesda都公布了名为Orion的云平台，虽然当下我们还无法回避延迟性的问题，可在即将到来的5G时代中，云平台显然会扮演更重要的角色。届时，在只要一块屏幕就可以畅玩各类3A大作的情况下，传统的游戏产业将会迎来巨大的改变。

与云游戏相伴的还有付费订阅制。在游戏开发成本愈发高企的今天，传统的3A游戏在主机上十几年不变的60美元的价格越来越难以摊平研发成本。而付费订阅制则为发行商的盈利提供了更多的可能，在消费机制上也更具时代性。

诸如索尼、微软、任天堂等已控制了硬件及内容、服务分发的平台所有者，尤其享有提供游戏订购服务得天独厚的优势。通过将最新发布的游戏囊括在Xbox Game Pass中，以及收购了多家工作室以获得他们最新游戏的独家版权，微软朝着这个方向迈出了第一步——而这一步，极有可能对整个游戏产业产生极为重要的影响，正如“订阅服务”为音乐产业带来的变革与创新。许多传统的游戏发行商也在尝试订阅服务，例如向玩家开放不再流行的怀旧版游戏。多家初创公司和其他在游戏领域的老牌公司也陆续涉足订阅服务，包括基于流媒体技术的服务，真正让玩家不需要预安装即可玩游戏。

• 行业日益寡头化

从1961年的第一款电子游戏《太空大战》开始，游戏行业至今已经发展超过50年了。伴随着行业逐渐成熟的，是巨头们加巨垄断趋势，游戏行业日益寡头化。

微软，索尼，近些年来豪掷千金，广泛收购各独立工作室，许多初露风头的第三方独立游戏工作室，还没来得及发展壮大，巨头们便将资本的爪牙伸向它们，以扩张自身在市场竞争中的优势。主机御三家们牢牢把控着游戏主机市场，近年来也出现过不少诸如“STEAM主机”的搅局者，但都无一例外得失败了，掌控平台优势的它们竞争愈发激烈。

微软在近年收购了众多游戏工作室

本次E3能看到的一大趋势便是各大传统豪强手握大的IP和丰厚的开发资源，与中小开发者的差距越来越大，呈现出一种马太效应，强者恒强弱者俞弱。

结语

今天是个技术变革，新老交替的时代，而每逢这种时代，就会涌现出一大批“商业英雄”，游戏行业也不例外。

索尼抓住了显示技术突飞猛进的3D化浪潮成功确立了在游戏行业的地位，任天堂抓住了体感的机遇开发了史上最成功的主机之一-WII，腾讯利用互联网以及政策的便利成为了世界第一大游戏公司，变化是永远的不变，能抓住技术浪潮的厂商才能立于不败之地。

下一个世代的游戏竞争可能会完全转变，如同干掉诺基亚的不是摩托罗拉，爱立信等传统手机行业竞争者，而是像苹果这样的“圈外人“。

有理由相信未来随着5G，云计算，AI，VR等技术的发展，游戏业界很可能不再只被微软，索尼，任天堂这样的传统豪强掌控，谷歌这样的巨头已经向云游戏发力，还有像HTC，FACEBOOK等VR厂商秣马砺兵，蓄势待发，

会干掉整个传统游戏业的又会是谁呢？