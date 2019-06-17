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英伟达宣布与ARM合作开发超级计算机，看重其开放性

2019-6-17 16:24:10来源：TechWeb作者：莉拉责编：沧海评论：

【TechWeb】6月17日消息，据国外媒体报道，英伟达周一表示，该公司芯片将与英国芯片设计公司Arm Holdings的处理器兼容，并用于生产超级计算机，这将进一步推动英伟达进入气候变化预测和核武器建模系统。

长期以来，英伟达一直以个人电脑图形芯片供应商而闻名，这些芯片让视频游戏看起来更逼真，但如今，研究人员也在数据中心内使用其芯片，加速人工智能计算工作，比如训练电脑识别图像。

为此，英伟达所谓的加速器芯片也被用来和英特尔、IBM等公司的中央处理器协同工作。

周一，英伟达在德国举行的超级计算大会上表示，其加速器芯片将在今年年底前与Arm处理器兼容。

日本软银集团旗下的Arm为大多数手机的芯片提供底层处理器技术。但英特尔前总裁领导的Ampere Computing等公司一直在努力将这些芯片引入数据中心。英特尔的芯片在数据中心占据主导地位。

但Arm处理器与英特尔或IBM芯片不同，Arm本身并不生产芯片。相反，它将基础技术授权出去，这样其他人就可以用它来制造芯片。

英伟达加速计算部门副总裁伊恩·巴克表示，从技术角度看，用Arm制造超级计算机的项目将是一个“沉重的负担”。

但他表示，英伟达承担这一任务，是因为欧洲和日本的研究人员希望利用Arm的技术开发超级计算芯片，这实际上给了他们一个超越IBM和英特尔的第三个选择，在这方面他们可以拥有更多控制权。

巴克在会前接受采访时谈到Arm的技术，他说：“这种开放使其非常具有吸引力。Arm的有趣之处以及我们宣布支持它的原因在于，它能够为超级计算提供一个开放的架构。”

在与Arm合作开发超级计算机之前，英伟达以68亿美元收购了以色列公司Mellanox Technologies。Mellanox生产高速网络芯片，这种芯片可以将许多小型计算机连接成大型计算机，在世界上一些功能最强大的超级计算机中也能找到这种芯片。

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关键词：英特尔ARM

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