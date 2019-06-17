每日优鲜回复融资相关传闻：会和投资方保持持续、正常的沟通

【TechWeb】6月17日消息，针对网上“每日优鲜正向DST、软银寻求新一轮融资”的报道，每日优鲜向TechWeb回应称，作为生鲜电商行业内的独角兽公司，强劲的增长吸引了不少投资人的重点关注，我们会和投资方保持持续、正常的沟通，也感谢大家对我们的关心。

根据《晚点LatePost》的报道，生鲜独角兽公司每日优鲜正在以20亿美金以上的估值，寻求融资数亿美元，他们已接洽DST、软银等，同时，连续投资四轮的腾讯，也正在内部评估过程中。报道称，此轮融资进行时间较长，资本较为谨慎，原因是“太烧钱了。”这是生鲜行业的普遍问题—长、复杂、非标的供给链条。不过每日优鲜是少数能够实现地区盈利的公司：2018年，每日优鲜北京地区维持了近一年的正现金流。2019年第一季度，其月活用户达到了680.8万。

对此，每日优鲜方面回应称，作为生鲜电商行业内的独角兽公司，强劲的增长吸引了不少投资人的重点关注，我们会和投资方保持持续、正常的沟通，也感谢大家对我们的关心。

每日优鲜方面表示，凭借前置仓模式带来的结构性成本优势，以及全品类战略的显著成效，去年在北京连续11个月保持正现金流，并在华东、华南、华中地区成功实现模式的跨区域复制，带来区域市场的快速增长，规模效应显现。去年底，每日优鲜已实现了全国范围内经营性现金流为正，资金状况良好。今年以来，在腾讯智慧零售和全品类生鲜战略的加持下，每日优鲜实现了强劲的连续增长。QuestMobile数据显示，今年4月，每日优鲜App+小程序总月活数接近2000万。