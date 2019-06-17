任正非回应"华为出售海底光缆业务"：不属于核心业务

6月17日下午消息，任正非今日在深圳与数字时代三大思想家的其中两位，《福布斯》著名撰稿人乔治·吉尔德和美国《连线》杂志专栏作家尼古拉斯·内格罗蓬特展开交流和谈话。在谈话中，任正非回应“华为出售海底光缆业务”，称这并非是最近才决定的，华为很早之前就想要出售该项业务。事实上，华为在这项业务取得了很大成功，绝对不是因为业务失利才要出售，只是因为这项业务不属于华为的核心业务范畴，所以才决定要出售。

任正非还表示，华为未来不会分离或出售其他业务，但可能会缩小某些业务的规模，“我们会尽快将员工转移至核心业务部门，也不会因为正在进行的业务合并采取裁员。”

任正非称，我们曾经对一个多达2300名员工的团队进行了重组，但华为内部并没有出现任何负面影响。他举例：“两年前，我们重组了软件部门，该部门拥有2300名员工，每年耗资大约100到200多亿美元，但没有研发出任何具有说服力的产品。因此，华为决定关闭此业务。我很担心员工的情绪状况，并找人力资源部门谈了话，在调整岗位之前给这些人加了薪。这部分员工转移至了一些其他岗位，例如消费者、云业务等等。最近，我还去看了看这部分员工的工作情况，我发现这些员工是将此视为一种新的机遇。”