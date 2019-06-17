“短信嗅探”盗刷银行卡10多万，支付宝：能有效防范

IT之家6月17日消息 近日郑州某小区10多位居民集体遭遇“短信嗅探”盗刷，银行卡被盗了几十万。随后调查发现，他们的支付宝账号分文未少。6月17日，支付宝安全实验室回应表示，随着风控系统的升级，目前对于绝大多数此类攻击，支付宝已能有效防范。

劫持手机短信中的验证码，从而盗取资金账户，这种“短信嗅探”是近年来兴起的一种盗刷手段，一度被认为“防不了”的。据介绍，“短信嗅探”（GSM Sniffing）的原理是不法分子通过嗅探GSM信号，获取基站周围用户的手机号及短信验证码，然后针对银行卡、第三方支付平台进行盗刷。

因为不少平台使用短信验证码作为登录方式或修改密码的凭证，所以短信一旦泄露，账户安全将面临风险；如果不法分子又在其他渠道获知用户的个人信息，则风险更大。这些犯罪团伙通常在凌晨作案，因此盗刷时受害人并无感知，第二天醒来才发现钱不见了。

支付宝安全实验室表示，自发现这一新型犯罪手法后，安全实验室立即采取了多种防范措施，包括基于模型自学习持续更新嗅探攻击特征、采用安全性更高的生物核身替代短信检验等。数据显示，对于绝大多数的短信嗅探，支付宝已能进行有效防范。

此外，支付宝方面介绍，即便仍出现了小概率的盗刷，也完全不用担心。支付宝自2005年起便推出「你敢付，我敢赔」的用户保障计划，如果账户被盗，将会全额赔付。