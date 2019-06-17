京东vivo618大促：最高领300元优惠券，Z5x低至1348元

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vivo Z5x ：

vivo Z5x采用了6.53英寸极点全面屏，4.59mm超小孔径，屏占比为90.77%。Z5x后置三摄：配备1600万高清主摄、800万超广角镜头和200万景深镜头组成。另外，Z5x搭载的超级夜景可以连续拍摄12-16帧并进行多帧合成，通过AI智能选帧来实现动态补偿。

硬件方面，vivo Z5x配备了高通骁龙710人工智能处理器，最高拥有8GB的运行内存，配合128GB超大存储空间。拥有5000mAh大电池，18W双引擎闪充，还支持OTG反向充电功能。

U1:



外观方面，vivo U1采用了6.2英寸1520×720分辨率的水滴LCD屏，19:9屏幕比例，三面窄边框，屏占比达88.6%。

相机方面，vivo U1后置1300万像素+200万像素摄像头，前置800万像素摄像头。

配置方面，搭载了高通骁龙439处理器，拥有3GB/4GB + 32GB/64GB存储规格，内置了4030mAh电池。双卡双待，采用三卡槽设计。配色方面共有极光色、极光红和星辰黑三种颜色。

X27:



外观方面，手机正面采用20.5:9修长零界全面屏——也被称为“塔罗屏”，这种比例更接近电影的视觉体验，同时在使用中又可保持5.5英寸屏幕的手感。X27 Pro配备的6.7英寸Super AMOLED大屏，5.5英寸，1.74mm的窄边框，3.44mm的小下巴，屏占比达92.12%，屏幕分辨率为1080*2460像素。机身背面，采用的“全息+渐变镀”工艺。

拍照方面，配备的三摄像头，主摄像头拥有4800万像素，1/2.0英寸感光元件，F/1.79大光圈，还有一颗1300万像素的120°超广角镜头，以及一颗2.9μm超大单像素尺寸的200万像素夜视摄像头。

配置方面，vivo X27搭载骁龙710处理器，8+256GB内存组合，低配版搭载骁龙675，8+128GB内存组合，标配4000mAh大电池，支持vivo FlashCharge闪充，标准功率22.5W，可以实现亮屏快充。

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