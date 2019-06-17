雷霆世纪觉醒主机评测：1TB超大容量固态硬盘加持，3A大作装到爽

近日，IT之家拿到了雷霆世纪旗下的首款品牌游戏电脑“觉醒”X6S，品牌电脑往往会有一个符合用户需要的硬件配置，同时用户还能花更少的钱去满足更多的使用需要。接下来就和IT之家一起看看雷霆世纪首款品牌机的表现如何吧。

雷霆世纪觉醒系列游戏台式机均采用了黑色设计，结合极具未来感的炫彩灯光我们看到这款主机首先在外观上就让人眼前一亮。

雷霆世纪觉醒系列游戏电脑机身顶部是电脑的开机按钮和前置的接口。这里雷霆世纪觉醒系列游戏电脑的开机键与正面灯带灯效联动，可以同步发光。

其他游戏品牌电脑或者自己组装的DIY主机，灯光调节往往需要安装额外的管理应用才能实现灯光切换，而雷霆世纪觉醒系列游戏电脑为用户免去了这些麻烦，在电脑顶部的面板上有一键切换灯效按钮，方便用户快速完成灯光切换，免去额外的管理应用。另外，在雷霆世纪觉醒系列游戏电脑顶部的面板上还有2个USB 3.0接口和耳麦接口。这些对于玩家来讲可以很便捷的完成日常拓展与设备灯光管理。

其他扩展方面，雷霆世纪觉醒系列游戏电脑机箱背部还配备了1对PS/2接口、4个USB 3.0接口、2个USB 2.0接口、网线接口以及一组音频接口。在显示扩展性上，雷霆世纪觉醒X6S有2个HDMI接口、1个VGA接口、1个DIV接口、1个DP接口，这些已经能够兼容大部分显示器设备。总的来讲，雷霆世纪觉醒X6S游戏电脑接口扩展非常丰富，基本上可以满足玩家日常使用需求。

雷霆世纪觉醒系列机身盖板与主机之间有64个EMI弹片，互相连接非常紧密，这样能让机箱与盖板之间形成一个封闭的屏蔽层。整个机箱板材厚度达到0.6毫米，加上SGCC镀锌工艺的面板，这些都能有效的吸收电磁辐射，保证电脑机箱的辐射对人体危害降到最低。

散热方面，雷霆世纪觉醒系列游戏电脑内置全新一代的Frost Giant寒霜巨人散热系统，前置的折线式镂空散热内置了金属防尘网，既能保证机箱避免灰尘侵害，同时也能抵挡电磁辐射。另外雷霆世纪觉醒系列游戏电脑侧板位置还有大面积的六边形散热孔，保证机箱正常散热。在后部风扇位，雷霆世纪觉醒系列游戏电脑预留了8/9厘米系统风扇位，前后通风设计形成了一个完整的贯穿式风道。

接下来，我们再来看一下雷霆世纪觉醒X6S游戏电脑的硬件配置，处理器方面，雷霆世纪觉醒X6S采用了英特尔酷睿i7-9700处理器，显卡则是采用了英伟达RTX 2060，主板采用了英特尔B360芯片组主板，内存采用了两根8GB DDR4 2666MHz内存组成的双通道，存储为1TB固态硬盘，500W的电源完全可以满足日常的使用需求。

作为英特尔全新的Coffee Lake架构处理器，英特尔第九代酷睿i7-9700处理器采用了8核8线程的工艺，TDP为65W，睿频可以达到4.7GHz，其三级缓存达到了12MB。

我们通过Cinebench R20对雷霆世纪觉醒X6S进行跑分，跑分结果显示，英特尔i7-9700处理器最终得分在2600-2700分上下，得益于Frost Giant散热技术，雷霆世纪觉醒X6S性能发挥很充沛。

在存储方面我们看到，雷霆世纪觉醒系列游戏主机在存储方面还是非常实在的，1TB容量的超大NVMe固态硬盘相比于别的游戏主机256GB的主流配置而言非常给力。以往的游戏电脑多是采用小容量的固态硬盘和大容量的机械硬盘的组合方式，虽然能保证系统以及少部分游戏在固态硬盘中快速运行，但实际使用上仍然无法发挥固态硬盘快速的读写速度的优势。

此次雷霆世纪觉醒系列游戏主机使用了一整块1TB的固态硬盘，这位游戏玩家提供了足够的存储空间，也能放下更多的游戏，测试中，我们下载了《战地5》、《GTA5》、《古墓丽影：暗影》、《巫师3》、《CS：GO》几款游戏，另外还有3DMark、PCMark等测试工具，这些游戏和工具往往需要占据大量的存储空间，但是我们看到在1TB超大容量的固态硬盘加持下，雷霆世纪觉醒系列主机依旧有充足的存储空间。雷霆世纪觉醒X6S采用的1TB大容量固态硬盘性能非常出色，1600MB/s的读写速度让用户感受到极为顺畅的使用体验。

PCMARK 10能够对雷霆世纪觉醒X6S的生产力表现进行考量，雷霆世纪觉醒X6S得到了6267分，这个成绩表现是目前PC产品一个较高的水平，即便是一些专业用户选择雷霆世纪X6S作为专业办公电脑也不成问题。

雷霆世纪觉醒X6S采用了英伟达RTX 2060显卡，作为英伟达全新的20系列显卡，RTX 2060拥有全新的深度学习张量单元，同时支持实时光线追踪以及DLSS，我们先对雷霆世纪觉醒X6S进行简单的3DMark跑分，跑分结果显示，雷霆世纪觉醒X6S Time Spy的平均得分为超过7300分，可以说表现非常出色了。

我们再通过《古墓丽影：暗影》这款游戏对雷霆世纪觉醒X6S进行测试。

此次测试中采用的是1080P的显示器，我们将《古墓丽影：暗影》中相关显示设置项手动调至最高，最后得到了59帧的平均帧率。基本上达到了显示器和显卡的顶峰性能，而且实际过程中流畅度表现良好，完全可以满足了玩家对于3A大作的体验需求。

另外，我们还在雷霆世纪觉醒系列游戏电脑上进行了《巫师3》游戏体验。作为CDPR的优秀作品，在全特效加持下，雷霆世纪觉醒主机电脑在游戏过程中始终维持在100至120帧的画面帧率。这对于很多用户来讲，会有一个更加流畅真实的体验。

《战地5》是一款由EA制作并发行的第一人称射击游戏，该游戏为《战地》的正统续作。在DLSS的加持下，《战地5》在雷霆世纪觉醒系列主机运行上非常流畅，细节也更加生动真实。

总的来讲，雷霆世纪觉醒系列是雷霆世纪在品牌游戏电脑中的初步探索，整体来看，雷霆世纪觉醒系列极具未来感的造型，以及硬件规格平衡的优秀特点，这对于不少玩家来讲是一个非常好的选择。

雷霆世纪觉醒X6S作为一台游戏台式主机，能够在高画质下流畅运行各种游戏大作是它的基本任务，同时它也拥有不俗的生产力性能表现，满足办公与专业设计人群使用也不在话下。对于不少用户来讲，雷霆世纪觉醒X6S除了其强悍的性能，更重要的是它极具性价比的价格，要知道，雷霆世纪觉醒X6S在京东618期间优惠价格仅为7799元，活动期间还有机会赢取23英寸的144Hz电竞屏显示器或Cherry轴机械键盘。

这一整套即便是自己置办下来也要小一万块。另外，雷霆世纪还为购买觉醒系列产品的用户提供免费上门安装调试服务以及三年不限次硬件上门服务。这种极具性价比的游戏主机对于不少用户来讲真的是非常“香”了。

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