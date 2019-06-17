外媒：高通和英特尔希望美政府重新考虑对华为的禁令

IT之家6月17日消息 据外媒消息，高通和英特尔希望美国政府重新考虑对华为的禁令。华为在美国的合作商，包括谷歌、高通、和英特尔等在禁令发出之后，全部遵从禁令；但是很快，这些公司似乎就改变了想法，目前高通、英特尔正努力说服美政府，重新考虑对华为的政策，因为禁令不是一个“伟大的决策”。

报道称，当禁令发出后，华为就在回应中“暗示”了这样做的潜在影响。华为公司表示，除了美国知名企业之外，一些不是很出名的美国零部件供应商和各种合作伙伴正“努力说服美国政府让他们与华为合作”。

报道中指出，很明显，高通(Qualcomm)和英特尔(Intel)确实一直在“悄悄”游说美国政府，希望帮助华为走出这一政治困境，因为禁令将间接使得这两家主要芯片制造商和许多其它美国企业损失一大笔钱。据了解，仅在2018年，这家全球第二大智能手机供应商在美国制造的各种零部件上的花费就不低于110亿美元，而高通(Qualcomm)和英特尔(Intel)则是受益的大头。

这些公司以及可能有类似情况的其他美国公司在与华盛顿官员争论中表示，上个月有争议的“行政命令”应该修改，剔除“与国家安全无关的技术”。简而言之，高通希望继续向华为销售用于智能手机的芯片，这些芯片“不太可能引发安全与这家中国科技巨头的5G网络设备同样的安全担忧”——事实上，华为的设备并不存在安全隐患。

与禁令刚出来时做法不同的是，谷歌希望继续与华为合作，以防止该公司内部正在研发的“不安全的Android替代品”进一步扩散，从而引发“安全问题”；谷歌表示，与华为的合作最终可以“防止（华为系统）对美国企业造成伤害”，但目前尚不清楚特朗普是否会被谷歌这些论点说服。如果没被说服，那么华为可能并不是唯一一个在移动业务上受损失的公司。