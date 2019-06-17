从6月开始，买富士中画幅无反相机送“碎屏险”了

在发布一亿像素无反相机GFX100后，富士将目标客户瞄准到商业用户，而不是摄影发烧友。为了更好服务、打动潜在的商业用户，富士为三款中画幅无反相机提供了全新的FUJIFILM Professional Services（简称：FPS关怀服务）。

富士FPS关怀服务具体细节如下：

自2019年6月起，凡在中国大陆地区（不包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区），通过富士胶片（中国）投资有限公司授权的正规渠道购买的GFX系列产品（授权经销商查询：http://www.fujifilm.com.cn/products/digital_cameras/GFXGoshopping/），自购机之日起1个月内（以发票日期为准）登录富士胶片（中国）官方网站成功完成中画幅注册(以查询结果为准)，即可享受总参考价值7700元-12500元不等的FPS关怀服务。

官方网站中画幅注册地址：http://www.fujifilm.com.cn/server/GFX_service.html

官方网站中画幅查询地址：http://www.fujifilm.com.cn/server/gfxsearch.html

CMOS清洁门店信息

全国印象富士体验店：http://www.fujifilm.com.cn/products/digital_cameras/ex_shop/

全国授权维修站：http://www.fujifilm.com.cn/support/digital_cameras/digital_cameras.html

在推出FPS关怀服务后，受益最多无疑是新发布的GFX100了，GFX100的快门组件是与防抖组件组装在一起，在更换快门组件同时必须更新防抖组件，更换成本极高。而且免费更换相机零件对经常插拔数据的中画幅相机相当实用，还有效提高二手相机的价值。而GFX50R、GFX50S机身价格目前大约相差一万元左右，在GFX50多出LCD屏碎免费更新、机身插口板免费更换和机身饰皮免费更换三项服务后，二者价格差明显缩小，GFX50R性价比没有以往高了。