交通应用Citymapper宣布终止共享巴士服务

交通类应用Citymapper拥有着令人钦佩的创造性，但其并非所有的业务都是成功的。6月12日，该公司宣布关闭其混合动力公交车和出租车服务，这项服务此前被称为Smartbus，后更名为Ride。

Ride总体来说是一个令人迷惑的业务板块，只在Citymapper的大本营伦敦有提供。这个业务于2017年推出，开始是只有两辆公共汽车，主要位于该公司数据显示公共汽车服务不足的路线上。然后在2018年，它更名成了SmartRide，公共汽车也被八座货车所取代，这让它们可以作为私人租车而不是公共汽车进行登记。最终，该公司在其业务板块中增加了共享出租车业务。

这些出租车特别有趣：类似于UberPool，但他们给司机支付固定工资而不是按照乘车次数来计费。在本文作者收集的轶事数据中，出租车司机经常表示相比于Uber那样的赚取薪水方式，他们更喜欢这种稳定性。

Citymapper在其博客文章中表示，这些司机知道这里是“工作的好地方”，但是监管限制以及专注于其他项目的愿望意味着Ride这个项目必须结束。

这里的“其他项目”其实只有一个：Citymapper Pass——伦敦人按周付费来订阅一系列服务，包括火车、公共汽车和自行车等等。Pass是在今年初的时候推出的，Citymapper表示很快就会在会员服务中增加黑色出租车和迷你车，以弥补在Ride共享出租车项目上的损失。

当然，Citymapper并不是唯一一家试图重新定义公交车的运输公司。Lyft和Uber在固定（或半固定）线路上推出了类似的共享车辆服务，但却没有取得很大成功。甚至马斯克曾经设想的大型Hyperloop项目也是一款载有满是行人的公共交通工具。后面，他缩小了他的计划——简单地将汽车放入隧道。

在颠覆城市基础设施方面，尽管其Pass项目可能会取得成功，Citymapper的计划也在缩小范围。Ride项目将于7月14日终止。