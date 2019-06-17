苹果将投资多部电影，有意冲击奥斯卡

北京时间6月17日消息，据美国《纽约邮报》报道，有消息人士透露在于今年3月宣布进军原创剧集市场之后，苹果一直在忙着一个新的项目：在一年中投资6部有望获得奥斯卡奖项的小成本电影。

来自好莱坞的消息人士称，最近几个月中苹果一直在接触新晋导演和其他电影行业人才，该公司有意投资那些有可能获得奥斯卡奖项的电影。

消息人士称，苹果计划为每部影片提供500-3000万美元的投资。消息人士还表示，不久前Netflix投资的多部影片入围了奥斯卡奖项，其中《罗马》一剧还获得了“最佳国外电影”奖，这让苹果公司有意效仿。

一个机构消息源表示，苹果正在举行内部会议，并且已经开始了相关的招聘工作。消息人士还透露，这些会议的组织方为苹果公司的原创剧集部门，该部门的领导人为前iTunes Movies负责人马特·丹特勒（Matt Dentler）。

消息源指出，苹果的这个计划与此前的多年期合作协议无关。去年12月，苹果与电影工作室A24签署了协议，双方将携手拍摄电影。双方已经确定将会拍摄一部由苏菲亚·科波拉（Sofia Coppola）执导，比尔·穆雷（Bill Murray）和拉什达·琼斯（Rashida Jones）共同主演的影片。

苹果希望通过推出高质量的影片来吸引更多用户使用他们的视频流媒体服务Apple+，该公司于今年3月对外宣布将会上线这项服务，并且与Netflix、迪士尼和亚马逊等企业在流媒体视频领域展开了直接的竞争。

这项服务将于今年晚些时候正式上线，具体价格尚未对外宣布，它将会向用户提供许多知名电影人的作品。

但是与同样计划在今年推出新流媒体服务的迪士尼公司不同，苹果的内容库并没有前者那么丰富，有消息人士指出苹果公司内部一致在讨论他们是否应该收购一家具有大量内容的流媒体企业。

消息人士说到：“他们非常焦虑，而且对于自己究竟要做什么也是毫无头绪。公司内部一般的人不希望苹果制作内容，另一半却希望能见到明星。”