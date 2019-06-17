雷霆世纪游戏主机零点开售：Aorus 759主机优惠后22988元

IT之家6月17日消息 京东618年中大促活动正在进行中，雷霆世纪多款游戏主机将于6月18日零点首发开抢。全场历史低价，最高立省2500元。

首先，介绍三款专为骨灰级玩家量身打造的了。

Aegis 85W和Aegis 857、Aorus 75W这三款主机全部搭载的是英特尔酷睿i9-9900K处理器、华硕玩家国度系列的英伟达RTX2080Ti显卡（或技嘉水雕RTX2080Ti）、玩家国度M11H主板（或技嘉Z390AORUSULTRA）。如此奢华的配置自然也有高昂的价格，这三款主机分别售价为28499元、34999元和29388元。炫酷的外观、炸裂的性能、精良的做工集于一身的主机，相信骨灰级玩家也挑不出毛病。

不懂电脑，不知道该如何选？那就买销量最高的三款复仇者系列主机。

采用英特尔酷睿i5-9400处理器+英伟达GTX1660显卡+金士顿8G内存的复仇者V154仅售3999元，是运行各种网游的主流配置，无论是LOL还是吃鸡都不在话下。

对于性能有更高要求的朋友可以选择7288元的复仇者V159P，升级到英特尔酷睿i9-9700处理器、双通道内存和512G固态硬盘的配置，能够满足对大型单机游戏的流畅运行。

想自己选择显卡？没问题，仅售2888元的复仇者Z054拥有主流的英特尔i5-9400处理器+8G内存和480G固态硬盘的配置，在此基础上无论升级各种显卡，都将有良好的表现。

喜欢各种光污染的朋友们有福了，雷霆世纪有三款价格合适又足够炫酷的主机。

对公版显卡有信仰或是执念的小伙伴们可以来看看Greenlight 945S这款主机，该机型搭载了公版的英伟达RTX2070显卡、8G+240G的内存硬盘配置。加上炫酷的绿色灯光，价格却只要7199元。

喜欢超频的小伙伴，这款售价为9099元的Greenlight 954S主机可千万不要错过，英特尔酷睿i7-9700K处理器和英伟达公版RTX2070显卡能充分满足你超频、折腾的爱好，也完全不用担心8G×2的双通道内存成为瓶颈。

对于发烧玩家，雷霆世纪还有更为高端的Aorus 759主机，英特尔酷睿i9-9900K +英伟达RTX2080Ti+8G×2高频内存的配置让你通杀2k、4k、144Hz。这样一款旗舰级的主机，售价只要22988元，可以看到雷霆世纪满满的诚意了。

618期间不只有炫酷超值的电脑产品，还有更有狂欢活动，6.18前两小时下单即有机会赢取144Hz电竞显示器以及机械键盘等电竞产品；部分雷霆世纪型号可享最高6期免息；晒单领取超大鼠标垫，更有0元砍价、0元抽奖等优惠活动。

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