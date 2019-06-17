特斯拉停止销售长续航后驱版Model 3，可简化生产流程

北京时间6月17日晚间消息，据国外汽车媒体InsideEVs报道，特斯拉再一次更改了其产品线，有消息称该公司将不再继续销售长续航后驱版本的Model 3车型。

本次所取消的长续航后驱版本是特斯拉公司推出的第一个款Model 3，于2017年中期上市。在过去几个月中，特斯拉在其线上定制商店中移除了标准续航后驱版Model 3和长续航后驱版本的Model 3的选项，有意购买这两个配置的消费者只能通过电话和前往线下实体店的方式进行订购。而最新的消息称，长续航后驱版本的Model 3将不再向消费者而提供，特斯拉此举或许是为了简化工厂的生产流程。

长续航后驱版本Model 3的续航里程为325英里（约合523公里），0-100公里加速时间为4.9秒，加速性能方面只比全轮驱动版本的4.4秒慢0.5秒，这让这个配置的Model 3成为了性价比最高的版本。在取消供应之后，消费者将只能选择短续航版本和全轮驱动版本车型。

对于对价格敏感的消费者来说，长续航后驱版本Model 3的取消是一件可惜的事情，但是追求车辆性能的消费者并不会受到太大的影响。

而且，特斯拉方面应该也并没有生产太多的长续航后驱版本Model 3，全轮驱动版本才是该公司主推的车型，因为后者的利润率更高。简化工厂的生产流程应该也是特斯拉取消该版本Model 3的重要原因之一。