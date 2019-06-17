京东618战报：京东拼购一天卖2620万件商品，下单量同比增45倍

6月17日消息，京东618进入冲刺阶段。据京东方面介绍，5月24日的“京东拼购日”，开场15分钟，京东拼购下单量便突破100万，全天卖出2620万件商品，下单量较去年同期同比增长近45倍。

京东家电专卖店是京东渠道下沉的生力军，截止目前京东家电已经在全国范围内铺设超过10000家京东家电专卖店，覆盖了全国2.5万乡镇和60多万个行政村。

京东大数据显示，618期间，京东家电专卖店的销售中55英寸以上的成交额占整体比例达到51%,全面屏彩电同比去年增长超过100%,平板电视高端品牌SONY的成交额同比增长突破400%。

京东6月11日手机狂欢日期间，Apple产品成交额同比超120%；OPPO、vivo、三星、联想、努比亚成交额同比均超300%；游戏手机销量同比超300%；荣耀成为当日手机品牌销量榜第一，Apple成为手机品牌成交额第一。

6月10日家电超级品类日，在0点-1点的第一个小时销售中，电饭煲、电水壶的销量均突破10万台；截至当日中午12点，京东家电8500元以上的高端空调柜机成交额同比增长4倍。戴森V8 Fluffy手持式吸尘器成交额同比增长超过5倍。

在服务型消费趋势下，京东在今年年初成立了京东生活服务事业群，业务覆盖了医疗健康、汽车、房产、旅行、投资鉴宝、本地生活等多个领域。

618期间，在医疗健康领域，全国近200座城市的超过5000家线下店与京东合作，为消费者提供丰富的消费健康服务。体检、基因检测、齿科、医美、孕产服务等健康服务产品今年618首日成交额同比增长了49倍。京东互联网医院的问诊量，内科同比增长120倍，眼科同比增长60倍，皮肤科同比增长34倍。

京东大汽车在618期间有超过3万家的线下合作门店为消费者提供服务，6月1日-17日，京东汽车服务的ETC发行量同比增长186%、驾校培训报名用户数同比增长192%。此外，京东奥迪旗舰店成交额同比增长9倍；汽车隐形车衣成交金额同比增长23倍，汽车镀膜成交金额同比增长322%。

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