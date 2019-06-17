数读京东618用户：腾讯用户爱零食，网易用户奶爸多

京东发布今年618战绩。在整个京东618期间，有90%以上的核心品牌会发布数百万新品，百万线下门店参与，覆盖7.5亿全球消费者。

而在这场购物狂欢节中，大数据揭示各大互联网平台用户在京东618期间呈现以下消费特点：

腾讯用户爱进口零食

京东大数据显示，以下单用户数计算，在京东618期间，来自腾讯的用户最爱购买马来西亚进口薯片和进口饼干。从用户结构上看，36-45岁的家庭消费群体占比近50%，其中上海用户占比高于全站平均水平。

爱奇艺用户最爱拍照

以下单用户数计算，在京东618期间，来自爱奇艺的用户最爱购买GoPro运动相机和INSTAX拍立得mini90。从用户结构上看，来自爱奇艺的剁手党男女用户各占一半，其中河北用户占比高于全站平均水平。

新浪用户关注饮水健康

京东大数据显示，在京东618期间，来自新浪的用户最爱购买3M净水器。从用户结构上看，女性消费者占比较全站高出31%，北京用户占比高于全站平均水平。

网易用户奶爸气质十足

在京东618期间，来自网易平台的用户最爱购买儿童数码小单反玩具。从用户结构上看，男性消费者占比较全站高出39.4%，浙江用户占比高于全站平均水平。

知乎用户在问题和游戏中发现了更大的世界

在京东618期间，来自知乎平台的用户最爱购买机械革命游戏本。从用户结构上看，18-25岁的年轻用户占比达43%，土豪用户占比显著高于全站平均水平。

360用户爱尝鲜

京东大数据显示，在京东618期间，来自360的用户最爱购买realme X青春版手机。从用户结构上看，男性消费者占比较全站高出19.8%，北京用户占比高于全站平均水平。

搜狐用户迷恋爆款口红

在京东618期间，来自搜狐的用户最爱购买YSL小金条口红。从用户结构上看，女性消费者占比较全站高出30%，江西用户占比高于全站平均水平。

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