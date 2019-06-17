锤子坚果Pro 2S京东618大促！0点开售仅998元！

IT之家6月17日消息 京东618期间，锤子科技坚果Pro 2S手机开启一轮大促，6月18日0点开始，坚果Pro 2S起售价为998元。点此购买

在外观及工业设计方面，坚果 Pro 2S 延续了 Pro 2 的成功设计，仍然采用了 Almost 全面屏设计，6.01 英寸 OLED 材质（分辨率 2160x1080），整机相对 Pro 2 减小了机身厚度，底部恢复了 Android 三大传统按键设计，与全面屏手势共存。配色上坚果 Pro 2S 主打炫光蓝，炫光红两款配色，同样具备黑白两种传统配色。

在配置上，坚果 Pro 2S 采用了骁龙 710 处理器，拥有 4GB/6GB 内存以及 64GB/128GB 机身存储。同时搭载 3600mAh 容量电池，支持 QC3快速充电，最高充电功率 18W。

拍照部分搭载了 1200 万 + 500 万升级双摄，其中主摄为 IMX363 旗舰级 CMOS，具备 f/1.8 大光圈；坚果 Pro 2S 的双摄相对前作拍照能力得到很大提升，并且作为锤子科技旗下首款送测 DxOMark 的机型，获得了 95 分这个略高于 iPhone 8的好成绩。前置部分采用 1600 万像素摄像头，f/2.2 光圈，支持 Arcsoft 背景虚化及 AI 实时美颜。