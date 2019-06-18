小米小爱老师多国语言翻译机，499元首发抢购

IT之家6月18日消息 此前，小米正式推出小爱老师产品，这款产品目前已经在京东618期间开启收发抢购，新品入手价为499元。

小爱老师是“一位口袋里的英语外教”，其外观小巧，采用4英寸屏幕，内置64GB存储空间，可待机25天，设有对讲式按键、实体复读键。小米“小爱老师”内置5大权威词典，后置微距相机，可进行识字取词。

小爱老师还支持科学纠正发音和真人口型演示，用户能够进行发音巩固练习，小爱老师会给出分数。小爱老师支持通过图像+声音+象形+脑图方式背单词，调动一切感官，科学对抗遗忘曲线，还内置单词对战游戏，帮助用户更快乐地背单词。另外，小爱老师还是你的“专属翻译”，精通34种语言，还支持中英日韩德离线翻译，未来还会加入更多语言支持。

小爱老师支持4G网络，支持eSIM和全球上网，还能提供随身WiFi热点共享网络、支持离线版的小爱同学。

小爱老师4G尊享版（3+64GB）售价999元，另外还有一款标准版（取消4G和取词相机，2+16GB内存，支持2种离线翻译）售价499元，6月18日10点起全平台开售。

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