ATT负离子养鲜，TCL 260升三门风冷无霜电冰箱秒杀1397元

IT之家6月18日消息 今天618大促，TCL 260升三门风冷无霜电冰箱AAT养鲜大冷冻变频风机三循环电脑温控一体成型机身（典雅银）BCD-260TWZ50推出新优惠，售价1397元。

TCL260升风冷无霜电冰箱BCD-260TWZ50采用搭载的AAT自释放负离子养鲜技术，创新性的将天然碧玺矿石嵌入冰箱风道，持续自发产生大量负离子，形成天然负离子养鲜仓，强力瓦解冰箱内部异味和细菌，实现全空间、永久性、自释放，用负离子养鲜，将养鲜、除味、除尘、除菌于一体，还食物一个可以放心呼吸的洁净空间。

TCL260升风冷无霜电冰箱BCD-260TWZ50采用独立三控温系统，内置感温雷达，实时监测和调整温度，冷藏室、冷冻室和变温室均可独立调温，不同食材给予准确的呵护。

TCL260升风冷无霜电冰箱BCD-260TWZ50总容积为260升，软冷冻36升，冷藏175升，冷冻121升。

TCL260升风冷无霜电冰箱BCD-260TWZ50采用变频风机，随着温度的变化，变频风机自适应调整风量，避免风量过大或过小，更加节能。

TCL260升风冷无霜电冰箱BCD-260TWZ50内置嵌入式LED照明，冰蓝水晶内饰，强度高，不渗漏。抽屉内四角圆弧设计，易清洁。可视化操作界面，智能流畅，一键掌控。

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