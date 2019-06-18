vivo京东618大促：U1领券649元、Z1青春版低至749元

IT之家6月18日消息 vivo京东618大促已正式开启，爆款直降叠加会场领券到手价新低，U1领券649元、Z1青春版低至749元，X27/X27 Pro限时直降新低，领券前往京东手机618大促会场。

vivo U1采用了6.2英寸1520×720分辨率的水滴LCD屏，19:9屏幕比例，三面窄边框，屏占比达88.6%。

配置方面，搭载了高通骁龙439处理器，拥有3GB/4GB + 32GB/64GB存储规格，内置了4030mAh电池。双卡双待，采用三卡槽设计。配色方面共有极光色、极光红和星辰黑三种颜色。

vivo Z1青春版本搭载了6.26英寸19:9全面屏，屏占比为90%，分辨率为2280×1080p。机身背面采用3D炫光流彩设计，与Z1的设计相同。

配置方面，vivo Z1青春版搭载了骁龙626处理器，4GB内存，32GB机身储存。

相机方面，vivo Z1青春版前置1600万像素AI摄像头，后置双摄为1600万+200万组合。电池容量为3260mAh，支持面部+指纹解锁，还搭载了jovi人工智能助理。

X27正面采用20.5:9修长零界全面屏——也被称为“塔罗屏”，这种比例更接近电影的视觉体验，同时在使用中又可保持5.5英寸屏幕的手感。X27 Pro配备的6.7英寸Super AMOLED大屏，5.5英寸，1.74mm的窄边框，3.44mm的小下巴，屏占比达92.12%，屏幕分辨率为1080*2460像素。机身背面，采用的“全息+渐变镀”工艺。

拍照方面，配备的三摄像头，主摄像头拥有4800万像素，1/2.0英寸感光元件，F/1.79大光圈，还有一颗1300万像素的120°超广角镜头，以及一颗2.9μm超大单像素尺寸的200万像素夜视摄像头。

配置方面，vivo X27搭载骁龙710处理器，8+256GB内存组合，低配版搭载骁龙675，8+128GB内存组合，标配4000mAh大电池，支持vivo FlashCharge闪充，标准功率22.5W，可以实现亮屏快充。

vivo X27 Pro采用20.5:9的零界全面屏，6.7英寸的大屏幕，92.12%的屏占比。是vivo第一款双边滑轨手机，采用拥有10层PCB设计的U型布板，4000mAh的大电池。在背面，X27 Pro的云层多焦摄影模组采用了中轴对称的设计。

前置采用了3200万高清自拍，同样配备了双RGB柔光氛围灯。提供黑珍珠+白母贝配色，还有一颗夜视摄像头，其它配置则跟普通版X27相同。

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