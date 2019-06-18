苹果 iOS 13开发者预览版Beta 2开始OTA推送：附描述文件下载

IT之家6月18日消息 今天凌晨，苹果开始推送iOS 13开发者预览版Beta 2系统更新，现在iOS用户可以通过下载描述文件获得最新的iOS 13 Beta 2更新。

苹果iOS 13推出全新的深色模式，为iPhone带来截然不同的全新观感，同时还推出浏览和编辑照片以及登录App和网站的全新方法，以及让用户遍览世界各地的全新地图App。iOS 13整个系统经过优化，提升App的启动速度、减少App所需的下载空间并使面容ID更加快捷，从而带来更迅捷、更灵敏的体验。

2.兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

3、更新方法

直接在【IT之家】微信公众号聊天对话框输入【iOS13描述文件】获取下载链接。然后粘贴到系统自带的Safari浏览器中即可。

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