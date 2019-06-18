内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

苹果 iOS 13开发者预览版Beta 2开始OTA推送：附描述文件下载

2019-6-18 1:49:10来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月18日消息 今天凌晨，苹果开始推送iOS 13开发者预览版Beta 2系统更新，现在iOS用户可以通过下载描述文件获得最新的iOS 13 Beta 2更新。

苹果iOS 13推出全新的深色模式，为iPhone带来截然不同的全新观感，同时还推出浏览和编辑照片以及登录App和网站的全新方法，以及让用户遍览世界各地的全新地图App。iOS 13整个系统经过优化，提升App的启动速度、减少App所需的下载空间并使面容ID更加快捷，从而带来更迅捷、更灵敏的体验。

2.兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

3、更新方法

直接在【IT之家】微信公众号聊天对话框输入【iOS13描述文件】获取下载链接。然后粘贴到系统自带的Safari浏览器中即可。

“扫一扫”二维码来关注IT之家，或者微信搜索“IT之家”并关注。

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iOS 13苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有