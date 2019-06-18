英特尔子公司Mobileye预计2020年开始试点自动驾驶出租车

据国外媒体报道，自动驾驶和电力驱动是近几年汽车行业的两大热点，尤其是自动驾驶，无论是福特大众这些汽车厂商还是苹果谷歌等科技巨头，都看好这一领域，也有相关的布局。而涉足自动驾驶的，还有芯片巨头英特尔，其子公司Mobileye已打算明年在以色列开始自动驾驶出租车的试点。

从外媒的报道来看，Mobileye是在当地时间周日告知外媒他们预计明年开始在以色列进行自动驾驶出租车的试点的。

Mobileye现在是英特尔的子公司，但其并不是由英特尔内部产生的，是其在2017年以153亿美元收购而来，这家诞生于以色列的公司是早期视觉识别系统方面的先驱，其相关的技术能用于汽车识别路上的障碍物，英特尔前CEO布莱恩·科再奇（Brian Krzanich）在去年6月份曾发文称，153亿美元收购Mobileye是为了提高自动驾驶的安全性。

收购Mobileye后仅一年多的时间，英特尔就宣布Mobileye将同大众和冠军汽车集团一道，推动自动驾驶出租车的商业化。

对于即将开始的自动驾驶出租车试点，今年年初被扶正的英特尔新CEO罗伯特·斯万（Robert Swan）当地时间周日表示，他们的自动驾驶出租车服务计划首先在以色列开始，然后扩展至全球。

外媒在报道中还提到，Mobileye自动驾驶出租车的相关软件，在今年年底预计就能完成研发，这也将为明年的试点做好准备。