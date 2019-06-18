完成光纤互联网建设后，AT&T宣布再裁员1800人

北京时间6月18日早间消息，AT&T的一家员工工会本周表示，AT&T已经通知员工，计划对有线业务再裁员1800人。

“美国通信劳动者”（CWA）组织表示，上周，AT&T宣布在美国全国范围内的超过1800个职位是“冗余”职位，这意味着这些职位将在8月或9月份被裁撤。

CWA传播总监贝斯·艾伦（Beth Allen）表示：“在过去一年半左右的时间里，他们一直在大规模裁员。”这些裁员影响了工会和非工会的工作岗位。根据与工会的协议，AT&T每个季度都可以声明某些职位是“冗余”职位。但即便以AT&T的标准来看，上周宣布的冗余职位数量“也是非常庞大的数字”。被宣布为冗余的职位将会被裁掉。

AT&T已经表示，大部分受影响的工会员工将可以留在公司，从事其他职位的工作。AT&T发言人表示：“将这种做法称作‘裁员’是误导。CWA代表的受影响的大部分员工，包括中西部和西南地区业务受影响的员工，都拥有工作保障，确保他们能在公司内找到其他职位。只有那些自愿离开，或拒绝公司提供职位的员工才会离职。在东南部，受影响的员工可以选择参加‘职位银行项目’最长一年时间，在此期间他们可以领取遣散费，继续获得福利以及公司缴纳的养老金，同时还可以作为正式员工优先获得其他工作机会和搬迁福利（如果适用）。”

不过AT&T提供给CWA的邮件称，西南地区业务的约550名“冗余”员工中只有27人获得了“后续工作”机会，可以在其他地点获得类似的职位。

艾伦表示：“AT&T正在取消某个人的工作，并迫使他们做出选择：要么接受另一份工作，有些时候离家很远，有些时候薪酬很低，要么就从公司离职。我认为大部分人都会认为这就是裁员。无论你怎么看，这都是一种裁员。”