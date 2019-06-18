360金融与哈尔滨仲裁委达成合作，将在网络仲裁领域开启战略部署

在中俄博览会（哈洽会）首届仲裁国际法律服务论坛上，360金融正式与哈尔滨仲裁委签约合作，在网络仲裁领域开启战略部署，合力打造多元完善的法律服务、智能仲裁、证据链存证、贷后服务矩阵。

日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》的通知，鼓励积极发展互联网仲裁。适应互联网等新经济新业态发展需要，依托互联网技术，建立网络化的案件管理系统以及电子商务和互联网金融等平台对接的仲裁平台，研究探索线上仲裁、智能仲裁，实现线上线下协同发展。

360金融CEO徐军指出，互联网仲裁作为法律科技创新的产品，其存在和发展符合金融科技的创新需求。要充分发挥其价值，不仅需要在司法领域通过互联网技术、区块链技术等去完善产品本身，更需要有开放的金融企业平台去实践，去展示互联网仲裁等创新法律科技产品能够带来的突破性成果。

同时，谈及双方的合作时，徐军表示：“360金融与哈尔滨仲裁委的签约合作具有战略价值，双方将通过长期、深入的业务协作，进一步丰富对贷后不良资产处置的手段，赋能金融行业整体风险控制的能力。”

此外，徐军称，就企业自身而言，360金融会继续完善整体贷后风险控制能力，将金融科技能力输出给更多的银行等金融机构。