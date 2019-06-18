网络视频，焦虑与破局

对一些行业来说，今年的春天有点冷。网络视频，是其中之一。

6月11日，腾讯视频、企鹅影视在上海举办了主题为“远航”的年度发布会，腾讯首席运营官任宇昕最先登台致辞，毫不讳言提到“焦虑”：2018年网络视频整体用户增速下降到5.7%，而十年前为25.5%，增速大为放缓。同时大环境变化下，视频行业的广告投放也趋于保守。

在此前的网络视听大会上，爱奇艺创始人兼CEO龚宇也提到，宏观经济增长放缓造成以广告为主的收入遭遇瓶颈，这对习惯了高速增长的新媒体行业是一个巨大挑战。

作为一种主要的娱乐休闲方式，网络视频一直备受用户关注，但对行业而言，长期巨额投入，迟迟不见盈利，服务娱乐者，自身可能难言娱乐。

网络视频寒冬？

回顾2018年，寒冬成为一个被频频提及的词。资本寒冬、游戏寒冬、动漫寒冬、AI寒冬……纷纷而至。

QuestMobile数据显示，2018年底，移动互联网活跃用户规模达到11.3亿，全年网民增长约4600万，相比2017年增长幅度缩减1800万；2018年迎来互联网上市潮，42家上市，而上市之后遭遇危机。

对网络视频来说，经过长期高速发展之后，日子也开始不那么好过。

艾瑞咨询报告显示，2017年中国网络视频行业收入规模达到了创纪录的952.3亿元，相较于2013年的100多亿元，5年来的增速都保持在50%左右，不过行业发展依然面临着阿喀琉斯之踵。从企业营收角度看，难以盈利一直是网络视频的普遍状况。

2018年4月，爱奇艺发布上市后的第一次财报，当中数据显示，爱奇艺第一季度总营收为人民币49亿元，净亏损约3.96亿元。同期，阿里巴巴数字媒体与娱乐板块经调整EBITA（息税摊销前利润）亏损为25.95亿元人民币，亏损率为49%，这主要由优酷土豆内容成本的增加造成。

到今年第一季度，爱奇艺总营收为人民币70亿元，净亏损约为人民币18亿元，亏损大幅增加。阿里数字媒体与娱乐板块经调整EBITA（息税摊销前利润）亏损为28.28亿元人民币，也有所扩大。

腾讯视频方面，虽然在腾讯公司财报中未见具体数据，不过任宇昕在“远航”年度发布会提到，市场上排名前三的三大品牌在2018年的亏损都有数十亿规模，今年三大平台还会继续保持比较大的亏损。并且，这种亏损现状在一定程度上会影响整个视频产业链的健康发展。

从盈利角度来看，网络视频行业似乎从未迎来春天。不过从内容生产角度来看，行业发展仍有蓬勃生长的态势，网络电影、网络综艺、网络剧等网络平台自制内容，渐渐融入到更多用户的生活中。

爱奇艺推出的《延禧攻略》成为2018年大热网剧

《2019中国网络视听发展研究报告》总结了过去一年网络视听行业的趋势和特点。报告指出，热门圈层剧节奏紧凑、制作精良，助推网络剧行业快速发展；网络综艺方面投资规模迅速提升，网络综艺市场整体投资规模达到68亿，同比增长58.1%；网络电影整体质量稳步提升，精品化趋势明显。独播、付费比例不断扩大，分账纪录再创新高。

各大综合视频平台还加大了纪实内容的开发与投入，网络自制纪录片产量迅速提升，甚至在吸引年轻受众方面占据绝对优势，带动纪录片产业整体发展向好。其中，腾讯视频出品的《风味人间》目前豆瓣评分达9.1分，而参与评分人数超过8.3万。

如何持续进击

谈盈利，网络视频行业寒意渐浓，而从内容本身来说，则一直有勃勃生机。关于行业最重要的问题，或许是如何在承受盈利困难与大环境变动的压力下，持续产出优质内容。

关于视频行业的未来，任宇昕的看法是：对视频业务的前景依然保持乐观，并且会继续加大投入。他提到四个机遇点：

一，将长视频与短视频有效聚合，衍生更丰富的形式与新的盈收空间；二，随着视频内容的不断丰富与品质提升，用户的付费意愿与付费潜力将有很大提升空间；三，跨内容领域的生态联动，将产生新的价值，获得单一内容所无法创造的巨大影响力；四，视频行业在国际市场上的新一轮角逐，将成为新的机会。

近两年来，短视频成为议论最多的“风口”之一。2017年3月，腾讯微视宣布之后将关闭应用，而同一时期，短视频行业已经暗潮汹涌。由百度指数可见，自2017年下半年起，抖音的搜索数据持续提升，并在2017年年底之后爆发。在此之前，快手的关注度就已经很高。

实际根据易观研究，自2016年开始，短视频市场便已经进入高速发展期，并在资本、技术、平台、内容、用户的共同支撑下，持续获得推动力量。QuestMobile报告显示，截至2019年4月，短视频用户规模达到2.16亿，同比增长率36.6%，并且短视频用户活跃率显著高于其他泛娱乐用户。

短视频的表现依然亮眼，不过持续高速增长后，难以避免地遭遇瓶颈。任宇昕认为，内容的可持续性、内容制作的专业能力，都在制约着短视频业务的发展，而这些恰恰是长视频所具备的优势。所以，如果能够将长视频和短视频两条发展赛道有效聚合，不仅可以进一步提升用户的规模，也能够衍生出更丰富的内容形式。

网络小说《全职高手》被改编为电视剧

跨内容领域的生态联动对网络视频的发展也愈加重要。在腾讯数字内容生态系统中，视频、游戏、音乐、动漫、文学可以协同发力。龚宇也曾强调，爱奇艺不只是一个视频播出平台，更要做成一个生态。这个生态跟视频、影视内容相关。小说也好，漫画也好，衍生品也好，爱艺奇要搭建起属于自己的系统。

此外，拓展海外市场成为网络视频新的发展机遇。据路透社报道，腾讯在泰国推出视频流媒体服务WeTV，即腾讯视频的海外版本。WeTV将提供来自企鹅影视的泰语配音中文原创内容，以及与当地合作伙伴创建的内容。这是腾讯首次在海外推出视频类服务，也是其拓展海外市场的重要计划之一。

破冰行动

在这之前，由爱奇艺出品是《新白娘子传奇》、《黄金瞳》发行至北美、东南亚等多个国家和地区，近期热议的《破冰行动》被RED by HBO购入海外多国版权，也将在东南亚11个国家及地区频道上播出。自去年5月以来，优酷的《这就是街舞》、《这就是灌篮》、《这就是原创》等综艺节目持续向海外输出。

盈利压力一直都在，大环境变化加重了这份压力，但另一方面，网络视频上总有新的机遇到来。

网络+视频改变了什么

2015年前后，“互联网+”成为热议词汇。对传统行业而言，互联网能改变什么引发持续讨论。就网络视频而言，“它改变了什么，又能改变什么”的问题，也在行业不断发展中呈现新的答案。

如前所述，可以看到互联网持续带动了影视、综艺内容的增长，并且网络平台输出的内容质量在持续提升。网络视听发展研究报告中更具体的数据显示，2018年，全网新上线网络综艺节目162档，其中腾讯视频、爱奇艺分别上新63、55档，优酷为24档；全网共上新283部网络剧；新上线网络电影1523部。

据CNNIC调查报告，实际同2017年比较，2018年网络视频平台自制节目数量呈持平或下降趋势，不过播放总量、单剧播放量均大幅增长，“各大平台注重节目内容质量提升，自制内容走向精品化”。以网络综艺为例，CNNIC报告指出，“2018年网络综艺在题材创新上卓有成效，篮球、机器人、航天、演艺等专业团队竞技真人秀节目凭借高品质带来高口碑，获得较大影响力”。

从消费者一侧来说，更多样的网络平台自制内容，在更广泛地渗透用户日常生活。从平台一方来说，更多数量同时具备更高质量的自制内容，带来等多的订阅用户和收入。

爱奇艺财报显示，截至2019年3月31日，其总订阅会员人数为9680万人，同比增长58%。相对同行来说，爱奇艺会员业务表现亮眼。对此，龚宇解释称有多方面原因，“其中最重要的一个原因是，第一季度爱奇艺的原创剧表现非常好，当然也有一个表现特别好的节目，那就是《偶像练习生2》”。

《偶像练习生》第二季《青春有你》

只要出一款爆款原创剧，或是爆款综艺，就可以明显带动平台业务发展。2018年第二季度，，腾讯视频大爆的自制综艺节目《创造101》播出，同一季度，腾讯视频会员总数达到7400万，位居各大平台之首。腾讯财报还提到，当季媒体广告收入同比增长16%，环比增长43%，而这与《创造101》等内容的广告赞助相关。

《创造101》

QuestMobile报告指出，包括在线视频在内的泛娱乐领域，用户付费习惯已经养成，付费率有望进一步提升；独播内容对流量的拉动明显，青春励志类和音乐歌唱类综艺节目受到观众追捧。

此外，互联网巨头的介入，对传统娱乐圈的艺人生态也逐渐发挥更大影响。企鹅影视高级副总裁马延琨在阐述腾讯对行业的“赋能”时，提到了新秀产业。她称，这两年通过腾讯的内容节目，走出了600位新人，相信在未来的两三年之后，这些人一定是最活跃于影、视、综市场的新秀。

毛不易与杨超越

举例而言，毛不易在2017年参加腾讯视频选秀音乐娱乐节目《明日之子》，获得全国总决赛冠军，从而正式进入演艺圈。由《创造101》成团的中国女子偶像组合火箭少女也开始参演多部影视作品，其成员杨超越还曾获影响中国“年度演艺人物”奖项。从某种程度上看，可以说正是互联网给予了很多虽有梦想但难以进入演艺圈的人，走向更广阔舞台的机会。

多年前，博纳影业总裁于冬曾预言“影视公司都将给BAT打工”。换一种角度来看，也正是互联网巨头的介入，助推了传统娱乐业的发展与变革。随着90、00后等一批互联网原住民崛起，可以预见，互联网助推的变革必将更加剧烈。